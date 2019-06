La Fiscalía estudia los insultos de Liarte a Delgado: "Tiparraca, las p*** sólo hacen putadas"

La Fiscalía ha decidido estudiar los insultos de Juan José Liarte , portavoz de Vox en el Parlamento de Murcia, contra la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. En relación a las manifestaciones efectuadas por D. Juan José Liarte, portavoz de Vox en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Murcia, en una red social, la Fiscalía informa de que se encuentra estudiando el contenido de las mismas a fin de determinar su eventual trascendencia penal y, en su caso, la competencia territorial para conocer de ellas

Juan José Liarte es el portavoz de Vox en la Asamblea regional de Murcia. Y este domingo ha alimentado el catálogo de declaraciones gruesas atribuibles a los líderes de este partido. Comentando un tuit de Oskar Matute, diputado de Bildu por Vizcaya, se ha saltado las normas del decoro calificando a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, de "tiparraca embustera" y "sus socios filoetarras así lo proclaman". Además, añadía un recordatorio, que "de una p*** sólo puedes esperarte putadas".

El comentario, aparecido en su página de Facebook y después borrado, hacía referencia a una noticia del 4 de diciembre de 2018, a los pocos días de las elecciones andaluzas en las que Vox había irrumpido por primera vez en un Parlamento autonómico. Y lo hizo con fuerza, hasta 12 escaños logró la formación de Santiago Abascal en la Asamblea de Andalucía.

El político murciano advertía en su cuenta de Facebook que "un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte, pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: De una p*** solo puedes esperar putadas".

Pantallazo del perfil de Juan José Liarte, portavoz de Vox en Murica. E.E.

En esas declaraciones, Delgado acusaba a Vox de "rechazar parte" de la Constitución, no como PDeCAT, Bildu y ERC -los socios parlamentarios de Pedro Sánchez en la moción de censura-, que "la han aceptado". Matute contestaba, ese mismo día 4 de diciembre, que "para combatir al fascismo en particular, y la derecha en general no hace falta mentir". Y le recordaba que "EH Bildu no avala ni le gusta la constitución. Porque defendemos los derechos de los pueblos y la dignidad de las personas estamos en contra!".

Y a eso respondía el insulto del portavoz murciano de Vox. Claro que lo ha hecho pasados más de seis meses de aquel intercambio dialéctico. En la mañana de este domingo, la Cadena Ser acusaba a Liarte de insultar a la ministra llamándola "p*** de la que sólo puedes esperar putadas".

Minutos después de escribir tales calificativos, y una vez liada la gran polémica, con entradas a cada hora en el boletín informativo de la emisora de radio, Liarte ha borrado su entrada en la página de Facebook y ha publicado otra en la que trata de explicar el entuerto.

"En esta frase no me estaba refiriendo a la ministra, sino a un señor de Bildu que la ha dejado en evidencia al negar que ellos acaten la Constitución después de que ella ha afirmado lo contrario", ha dicho el portavoz murciano de Vox.

"Yo no he llamado nada a la ministra, sólo he dicho que Bildu solo puede actuar conforme a su naturaleza que es la de no acatar la Constitución y traicionar a quiénes la acatan", agregaba.

Ha terminado esta entrada remarcando que lo que sí había dicho "es que la ministra estaba mintiendo e insultando a Vox, y las declaraciones de los Bildu han demostrado que yo decía la verdad".

"Manifestaciones intolerables"

Estas declaraciones han molestado en el seno del Gobierno en funciones. Hace unos minutos, el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado al Partido Popular y Ciudadanos "un pronunciamiento" acerca de las que considera unas "manifestaciones intolerables".

Para Ábalos, estas palabras por parte del dirigente de Vox merecen una explicación por parte PP y Cs. A la petición del ministro se ha sumado la condena por parte del PSOE, que ha lamentado los "graves insultos" de Liarte.

Esto es la ultraderecha. Estos son los socios de Cs y del PP. https://t.co/57YOzinZFR — Adriana Lastra (@Adrilastra) 23 de junio de 2019

"Basta ya de violencia hacia las mujeres, tanto verbal como física, es intolerable. Machismo mata", ha escrito el partido en su cuenta oficial de Twitter. "Esto es la ultraderecha. Esto son los socios de Cs y del PP", ha añadido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.