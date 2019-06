Espinar advierte que "el ciclo del 15-M ha acabado" y que "hay que incorporar cabezas, no cortarlas"

"La situación en Podemos no va de cortar cabezas". Ramón Espinar ha analizado el estado actual de Podemos, unas horas después de conocerse que Pablo Iglesias sacrificaba a Pablo Echenique tras los resultados de los comicios del 26 de mayo. "Hay que incorporar más cabezas a la reflexión, no cortarlas", ha dicho.

El exsecretario general de Podemos en Madrid ha querido mostrar su apoyo al hasta ahora Secretario de Organización: "No creo que Echenique sea el responsable. Tiene responsabilidad porque es dirigente pero creo que no hay un responsable". "No me gustaría entrar en valoraciones de quién tiene la responsabilidad, no es el debate", ha explicado.

En una entrevista en Rne, Espinar ha afirmado que "el ciclo político que empieza con el 15-M está terminado", algo que se demuestra con que "el PSOE ha vuelto". "Este país se ha transformado", ha añadido. Por ello, cree que "hay que replantearse el ciclo político".

Al partido socialista y un posible acuerdo de gobierno se ha referido Espinar, considerando el pacto un arma de doble filo: "Llegamos a la política diciendo que queríamos echar al PP pero también al PSOE". Por ello ha criticado "llegar al punto" en el que quieren "investir al PSOE". A pesar de ello ve "mejor un gobierno de coalición" aunque no cree que suceda porque "el PSOE no está en esas".

La situación, para él "requiere de un análisis profundo y de un replanteamiento. Podemos ha fracasado como herramienta de representación. No ha sido capaz de estar a la altura".

No ha querido señalar directamente a Iglesias, alegando que "los dirigentes tienen derecho a reorganizarse como quieran".

Espinar ha pedido a Podemos una "asamblea ciudadana para replantear un proyecto político". Ha matizado que no sería como en ocasiones anteriores porque "los Vistalegres no son nada alegres".

Ha aseverado que el cambio ha de hacerse "sin traumas ni dramatismo", "parando las máquinas" para hacer un replanteamiento.