Esperanza Aguirre desvela que su perro Pecas murió atropellado: "No sabes el disgusto que me llevé"

El perro de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, vuelve a ser noticia. ¿El motivo? La candidata a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que puede convertirse en la futura jefa del Ejecutivo si alcanza un acuerdo con Ciudadanos y Vox, llegó a administrar el perfil de Twitter de @SoyPecas, una cuenta dedicada al can de Aguirre.

El perfil estuvo especialmente activo durante la campaña electoral de 2015, cuando Aguirre concurría al Ayuntamiento de Madrid. Entonces Pecas retuiteaba muchos de los comentarios de su dueña, aunque también escribía sus propias opiniones políticas, siempre seguidas de un ¡guau! al final de cada tuit.

Este martes el can vuelve a acaparar todos los titulares porque se ha conocido que la mascota fue atropellada en Madrid. Así lo ha revelado Esperanza Aguirre en una entrevista en Más Vale Tarde (La Sexta), donde ha intervenido para analizar los resultados del 26-M y los posibles pactos postelectorales.

Aguirre cuenta cómo murió su perro Pecas: "Fue tremendo"

La presentadora del programa, Mamen Mendizábal, ha aprovechado para preguntar por qué Pecas "ya no tiene voz". Entonces la exdirigente del PP ha contado que su perro murió atropellado en Madrid. "No sabes el disgusto que me llevé, fue tremendo", ha respondido la exlideresa popular.