Una candidata de Vox, a Jiménez-Becerril: “Quizá está ahí por ser hermana de una víctima de ETA"

La número dos de Vox al Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar, ha puesto en duda las capacidades políticas de la diputada del PP Teresa Jiménez-Becerril. "¿Esta señora está ahí por su capacidad o por ser quien es?", ha criticado.

Las declaraciones las hizo el 25 de abril en un programa de Intereconomía, cuando Aguilar escuchaba a Jiménez-Becerril definir a Vox como un partido "populista", "no europeísta" y "nacionalista". "El nacionalismo ha traído a Europa mucha miseria moral, las dos guerras mundiales, y también miseria económica", decía la política popular.

Tras sus palabras, Aguilar, que ocupa la vicesecretaría de Relaciones Institucionales en Vox, respondía sin dar crédito a lo que acababa de oír. "No entiende nada. Ni se ha leído el programa ni sabe quiénes somos. Nosotros no somos antieuropeístas. No nos gusta la Europa que tenemos ahora. No nos gusta que la euroorden, cuando se lanza para llevar a un prófugo de la Justicia, que es un traidor a la patria, no se cumpla", contestaba Mazaly Aguilar visiblemente enfadada. "Lo que no nos gusta es que estén chuleando nuestra soberanía nacional", continuaba la dirigente de Vox.

Mazaly Aguilar, candidata de Vox, en Intereconomía.

Puede ver las declaraciones de Mazaly Aguilar a partir del minuto 24.30

Jiménez-Becerril, eurodiputada desde 2009 por las siglas del PP, es desde el pasado 28-A diputada por Sevilla en el Congreso. Su hermano, Alberto Jiménez-Becerril, fue asesinado por ETA en Sevilla en enero de 1998 junto a su mujer, Ascensión García Ortiz.

"¿Les pica algo"?

"Esta señora parece mentira que sea quien es y de donde viene. De modo que, señora, no me haga usted tirar de la lengua que igual le digo alguna cosa que le puede molestar. Si me la encuentro en Europa, que no lo sé, seguramente estas cosas y alguna más se la diré. ¿Qué le pasa, les pica algo porque van a tener unos resultados ínfimos?", añadía Aguilar.

"¿Realmente está usted preparada para estar ahí? Es que a lo mejor no lo está y ha estado usted siempre ahí porque tiene un apellido. Punto. Por ser hermana de una víctima de ETA", proseguía.

"A mí me gustaría que la gente estuviera ahí porque tiene una capacidad", continuaba Aguilar. "Igual la tiene", intervenía el presentador del programa. "Escuchándola desde luego no creo mucho", zanjaba.