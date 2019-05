Rivera y Casado culpan a Batet de tolerar la "humillación" de los diputados presos

Ni siquiera había terminado el pleno de arranque de la XIII Legislatura cuando Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha levantado la mano para solicitar intervenir. Ya habían jurado o prometido su cargo de diputados todos los miembros electos de la Cámara y únicamente faltaba el discurso de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Pero el líder de la formación naranja fue tajante: "Conforme al artículo 72, cuestión de orden". Y el turno de palabra le ha sido concedido.

Rivera se ha puesto en pie para arrancar: "Se ha incumplido el artículo 103.1 del reglamento insultando al decoro de esta cámara y las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia, aquí no hay presos políticos, hay Justicia". Y los aplausos han comenzado a brotar en su bancada.

"Le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes", ha solicitado. "Personas que han atacado las instituciones del Estado, que han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles", ha comenzado a explicar para, inmediatamente, dirigirse a los políticos catalanes presos, que se encontraban a apenas un par de metros del propio Rivera. "No lo vais a lograr. No lo lograrán. Pero esta Cámara merece que usted defienda a todos los españoles. Le pido que actúe".

"Una vergüenza nacional"

Rivera no ha sido el único dirigente que ha reclamado acción a Batet, que se estrenaba presidiendo el Congreso. Una vez levantada la sesión, el presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, se ha manifestado en la misma línea. Ha resumido el pleno constitutivo como "bochornoso, una vergüenza nacional que el PP no puede tolerar".

"Lo han convertido en un mitin, en hacer campaña electoral", ha resoplado Casado. Así, ha exigido a la presidenta del Congreso -a la que ha acusado de tener una actitud "condescendiente, cómplice"- que analice "uno por uno" los juramentos y promesas con los que "supuestamente decían que acataban la Constitución, porque la Constitución se acata o no; o se defiende o se ultraja". También le ha reclamado la aplicación del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La presidenta del Congreso no defiende la legalidad".

El presidente del PP ha aprovechado la coyuntura para anunciar que su recién constituido grupo parlamentario va a registrar una iniciativa para que, a partir de ahora, el formalismo de jurar o prometer el cargo de diputado "no sea solo una fórmula protocolaria, sino constitutiva de esa condición". "Barack Obama tuvo que repetir su juramento porque confundió el orden de un adverbio. Queremos legislar para que esto no se vuelva a producir".

Batet: "Todo ha sido respetuoso"

Sin embargo, Meritxell Batet no ha coincidido con los líderes de PP y Ciudadanos. "Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha afirmado la nueva presidenta de la Cámara, que ha sido elegida como tal por 175 votos, uno menos que la mayoría absoluta, gracias al apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, PRC y Compromís.

La diputada del PSC y hasta ahora ministra de Política Territorial ha contado con la oposición de separatistas y de centroderecha. "Puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o no estrictas, tenemos jurisprudencia", ha aducido, para hacer referencia a la sentencia 119/1990 del mencionado órgano judicial. "No se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución y esta Presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución, a la ley y al otro", ha indicado, tajante.

El PSOE ha mostrado, en el primer día de la nueva legislatura, que es capaz de atraer apoyos hasta rozar la mayoría absoluta. Sin embargo, el número mágico de los 176 votos (la mitad más uno del Congreso) sólo puede lograrlo con los apoyos de alguno de los otros grupos: los independentistas o el centroderecha. Y, de momento, parece tenerlos enfrente. O, al menos, eso se ha escenificado este martes en el Congreso.

Para Abascal "no son diputados"

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, en línea con Rivera y Casado, también ha cuestionado a Batet por haber permitido que los independentistas cometan, según él, un "fraude de ley" y hacer "apología del golpe de Estado del 1 de octubre" en Cataluña.

Vox ha solicitado a la Mesa del Congreso que sean suspendidos de sus funciones los diputados independentistas en prisión preventiva y que hoy han salido de la cárcel para asistir a la primera sesión parlamentaria.

"No son diputados", según el líder de la formación de extrema derecha, para quien los independentistas han dicho "justamente lo contrario de lo que pretende la fórmula de acatamiento de la Constitución".