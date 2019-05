Operación 'salvar a la soldado Marimar': así se gestaron las renuncias de Andrea Levy y Lacalle

Pasaba el mediodía cuando saltó la noticia: la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, candidata electa al Congreso por Madrid, no tomaría posesión de su acta de diputada. Fue algo inesperado para el gran público, puesto que apenas habían pasado unas semanas desde el anuncio de su puesto en las listas para las generales. Pero el juego de sillas no se quedó ahí: rápidamente, el gurú económico de Pablo Casado, el economista Daniel Lacalle, también decidía, motu propio, no asumir su cartera de diputado.

Podía parecer casual, pero no lo era. Se trataba de una estrategia estudiada desde las filas populares y tenía un objetivo claro: que un referente dentro del partido, como lo es la histórica Marimar Blanco, volviera a engrosar la bancada del PP en la Cámara Baja.