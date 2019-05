Villacís elige una baja maternal "flexible": "Votaré aunque sea como Rambo en 'Acorralado'"

La campaña electoral madrileña está a punto de acoger una circunstancia inédita. Begoña Villacís, candidata a la alcaldía, dará a luz nueve días antes de las elecciones. La mandataria de Ciudadanos sale de cuentas a primeros de junio, pero sus médicos la han aconsejado adelantar el parto a este viernes. Será una cesárea programada.

"Dentro de unos años se lo contaré a Inés -así se va a llamar la niña- y se reirá", ha compartido Villacís con sus amigos. La agrupación capitalina de Ciudadanos, según ha confirmado este diario, ya tenía un "plan B" por si este supuesto cristalizaba. Pero, ¿cómo afrontará la candidata lo que queda de campaña tras el parto?

"Se cogerá la baja maternal, pero no será inflexible ni maximalista. Si tiene que negociar o asistir al pleno de investidura, allí estará", relata un portavoz autorizado de la formación. "De momento, descansará los días que le hagan falta para recuperarse", coinciden sus asesores y concejales.

Ella misma, imbuida en un remolino de cámaras, minutos antes del escrache que sufriría, despejó la incógnita referida al día de las elecciones: "Votaré, iré aunque sea como Rambo en Acorralado".

La maternidad y la gestación, siempre con la vista puesta en Villacís, han sido motivo de disputa esta campaña. Isabel Díaz Ayuso, opción del PP para la Comunidad de Madrid, dice defender a las mujeres que, una semana después de ser madres, "ya están emprendiendo por el mundo". Distintos colectivos feministas de izquierdas, en cambio, critican a aquellos rostros públicos que no hacen uso de este permiso al considerar que esto desprotege al resto de embarazadas.

Villacís rechaza moverse en un debate binario. Dice "defender todo tipo de mujeres y de opciones". "Respeto la libertad de cada una", ha afirmado en varias entrevistas. Según las fuentes consultadas, cuadrar el itinerario para la competición electoral tras el parto "no está siendo fácil": "Ella tiene un sentido del deber muy arraigado, pero al mismo tiempo quiere estar con su bebé, igual que lo estuvo con sus otras dos hijas".

La agrupación madrileña de Ciudadanos confirma a EL ESPAÑOL que Villacís, cuando trabajaba como abogada, se cogió las dos bajas de maternidad. No obstante, todavía no se ha descartado que pueda intervenir en algún mitin vía videoconferencia. Este miércoles, Telemadrid celebra su debate entre los candidatos a la alcaldía madrileña. "Lo más probable es que no esté", resumen las fuentes consultadas.

Villacís tendrá dos tipos de apoyos después de dar a luz. Los primeros serán personales: su marido y sus padres la ayudarán en caso de que una situación determinada exija su participación en la campaña. Los segundos tienen que ver con sus compañeros de partido.

La alcaldable de los liberales ha confeccionado una lista de perfiles eminentemente gestores, poco mediáticos. Para suplir su ausencia, ya está coordinada con el equipo nacional: "Tendrá todo el apoyo de Rivera, Arrimadas y los pesos pesados".