Iceta y el Gobierno piden amparo al TC tras la "torpeza" de los 'indepes' con su veto al Senado

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ya había advertido a ERC de que su veto a Miquel Iceta iba "a ser la historia de una gran torpeza política" y se había adelantado al anuncio de que los socialistas iban a pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) basándose en la ruptura de la proporcionalidad en el Parlamento catalán.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, lo ha reafirmado unas horas más tarde: "El recurso al Tribunal Constitucional está en camino. Esta misma mañana llegará".

Iceta ha asegurado que se ha pedido la suspensión de esta decisión y las medidas provisionales que se puedan derivar. También ha explicado que han pedido al TC que se pronuncie cuanto antes pero que su grupo "no presentará ningún candidato sin conocer el resultado de este recurso".

Calvo, que se ha referido a este asunto a su llegada a un desayuno informativo con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado que con la decisión de ERC "se rompe la proporcionalidad obligada que arrojaron las urnas de Cataluña para la representación de los senadores autonómicos".

Además, ha lamentado que "muchos no hayan entendido el mensaje del 28 de abril, que fue un mensaje claro de que es necesario que la política española esté en la legalidad, el respeto y la capacidad de entendimiento".

A su juicio, esto no solo no lo ha entendido el independentismo, sino tampoco el PP y Cs, que "curiosamente vuelven a ir de la mano de los independentistas sin entender que la cuestión es defender la Constitución y la proporcionalidad en la cámara", ha criticado, tras recordar que también "fueron juntos al tumbar los presupuestos".

Convencida de que el veto a Iceta vuelve a demostrar que los socialistas "nunca jamás" han tenido "connivencia con los independentistas", ha pedido al presidente catalán, Quim Torra, de que "no tenga la más mínima duda de que con sus resultados electorales está, ni de lejos, en condiciones de tumbar a Iceta, como él dice".

"Pensé que era bueno que un catalán presidiera el Senado"

Iceta ha asegurado que cuando Pedro Sánchez le ofreció ser presidente del Senado, lo aceptó "pensando que era bueno que un catalán presidiera el Senado, hecho que no se produce desde 1873".

De hecho, ha insistido en que esto ratifica el "no es no" a posibles negociaciones de Sánchez con los independentistas: "Algunos vieron que era una forma de contentar al independentismo y una vez más se ve que es falso. Los independentistas que no tuvieron problema en votar a Cs cuando estaba el 155 en activo ahora rechazan mi designación".

Aunque ha asegurado que va a trabajar por la convivencia en Cataluña, Iceta ha insistido en que "la decisión de hoy puede enrarecer la relación entre grupos políticos y afectar al inicio de la legislatura".