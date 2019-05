Garrido: "Casado convirtió al PP en el Vox azul, eso sí es un caso de transfuguismo"

La guerra entre Ciudadanos y el PP no se detiene. La última bala la ha disparado Ángel Garrido, que recientemente se ha mudado al partido naranja. Y ha apuntado directamente al líder de los populares: "Existe el Vox azul y el Vox verde". Casado convirtió al PP en el Vox azul, eso sí es un caso de transfuguismo", ha asegurado.

Se ha referido así a las críticas de Casado a sus competidores en la derecha. El líder del PP afirmó el jueves que "ha habido partidos que han alentado el transfuguismo y ha habido partidos que se han situado en la radicalidad".

Garrido, entrevistado en Telecinco, ha explicado que la gente que abandona el PP lo hace porque no quieren "seguir en el partido que ha creado Casado". "Intenta echar la culpa de su desastre a todo el mundo, a todo lo que hasta ahora defendía", ha dicho.

"Se han ido por ejemplo a Vox y se les ha acusado de que buscaban un sitio en listas en otro lado. A los que ya teníamos sitio en listas se nos ha llamado traidores", ha contado el número 13 de las listas de Cs en Madrid. "No me duele lo de trnásfugas pero no lo entiendo", ha añadido.

Sobre el no saludo de Casado durante los actos del 2 de mayo, Garrido ha lanzado la bala con efecto: "Si no me vio pues estupendo, si no me quiso saludar es un signo de inmadurez".