Rivera responde: “No pactaremos con el PSOE, han votado los españoles, no la CEOE o un banco”

Albert Rivera ha valorado la petición de la CEOE de una abstención de Ciudadanos y PP para dejar a Pedro Sánchez gobernar en solitario. Y lo ha hecho de manera tajante, rechazando esa posición: "Han votado los españoles, no la CEOE o un banco".

Ha insistido en que los españoles han colocado a Ciudadanos en la oposición y eso es lo que van a hacer ellos, liderar una oposición "de Estado", pero muy vigilante, aunque sumen con los socialistas una holgada mayoría de 180 escaños.

En una entrevista en Telecinco, sobre las críticas a Rivera del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por no haber llamado a Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria, el líder naranja ha señalado que "no es cierto" porque lo hizo públicamente la noche electoral -no felicitó directamente a Sánchez sino a los ganadores- y el lunes le envió un mensaje, que el presidente le respondió.

Rivera se ha erigido en el líder de la oposición argumentando que mientras el PP "se ha descompuesto", Ciudadanos ha crecido un 80 por ciento (de 32 a 57 escaños), más de lo que él había previsto puesto que "su porra" era un poco menos, entre 50 y 55, mientras que al PP "se le ha esfumado la mitad del electorado".

Se ve por tanto legitimado para asumir ese papel y se ha comprometido a hacer una oposición de Estado, "distinta a la que han hecho el PP y el PSOE", para poder llegar a acuerdos puntuales en cuestiones como la Unión Europea, la política antiterrorista o asuntos internacionales.

Ante la cita de las municipales y autonómicas del 26 de mayo, Rivera no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos con los socialistas, dependiendo, eso sí, de que esos dirigentes no hayan promovido ni defendido políticas a favor del separatismo. "Hablaremos", ha asegurado.

No obstante, cree que Cs va a tener una fuerte subida y puede pasar que sea el PSOE el que les apoye a ellos.

En cuanto al fuerte crecimiento de los partidos independentistas y nacionalistas el 28A, Rivera ha señalado que es urgente promover una reforma electoral para que fuerzas con el 2 por ciento de votos en total no condicionen las políticas nacionales.

Son medidas que hay que hacer -ha dicho- para combatir esas "ideologías nocivas", respondiendo así al hecho de que ni PP ni Cs ni Vox hayan sacado ni un solo diputado en el País Vasco.

Una de las primeras cosas que va a promover Cs en cuanto se produzca la investidura del nuevo Ejecutivo, ha avanzado, es que se celebre el debate del estado de la nación.