El vídeo de las frases 'top' de Sánchez con el que el PP festeja el fin de la legislatura

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía una postura clara, inequívoca, sobre cómo proceder en el caso que un jefe del Ejecutivo no consiguiera aprobar un proyecto de Presupuestos. Así lo demuestra en un vídeo difundido por el Partido Popular, en el que se ve al socialista afirmar que “sin presupuestos no hay nada que gobernar”. “Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa”, aduce Sánchez en las imágenes, que se remontan a la época de Mariano Rajoy en la Moncloa.

Pedro Sánchez: "O Presupuestos o elecciones"

"Este Gobierno es un lastre para el avance del país, representa un Gobierno agotado. Un Gobierno que no da señales de vida ahora amenaza con prorrogar los presupuestos. Incluso también dejan caer que estarían dispuestos a llegar a 2020 con la prórroga", clamaba Sánchez, visiblemente contrariado. "O presupuestos o elecciones".

Sánchez mantenía que gobernar "no consiste en vivir en la Moncloa". "Creo que es la responsabilidad del presidente del Gobierno reconocer que, si no puede gobernar, no puede seguir gobernando", continuaba. La solución para el líder socialista, en aquel momento, pasaba por plantear una cuestión de confianza. "Y, si no la saca adelante, tiene que convocar elecciones para que una mayoría parlamentaria distinta sí gobierne este país, porque falta hace".

"La legislatura está acabada. Por sus intereses personales y partidarios, [Rajoy] tratará de estirar como el chicle su legislatura, pues habrá que llamar a los españoles a las urnas. Esto es así", zanjaba.