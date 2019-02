Torra sobre el saludo a Junqueras: "Media hora después nos abrazamos. Es valleinclanesco"

Quim Torra tirando de la generación del 98. "Es valleinclanesco", dice el presidente de la Generalitat sobre lo que considera una "interpretación" de la foto que este martes le sacaron saludando a los acusados en el juicio del 'procés', en la que Oriol Junqueras ni siquiera se giró para devolverle el saludo a Torra.

"Media hora después en la pausa pasó el señor junqueras delante mío, nos abrazamos, tenía a su mujer al lado..." ha afirmado Torra en una entrevista antes de citar al dramaturgo español Ramón del Valle-Inclán: "la interpretación sobre esta foto me parece valleinclanesco", ha asegurado.

Torra ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que no ha "llegado a entender cómo coges una foto de miles y montas una película". Durante la primera jornada del juicio se publicaron varias fotos del momento, mientras les miraba y mientras les saludaba, y en todas ellas Junqueras ni se inmuta. No así el resto de acusados sentados en el banquillo. "Quizás en ese momento no se dio cuenta", dice Torra.

"Acudí a prestarles ayuda ante lo que es un juicio-farsa", ha asegurado Torra, que ha reiterado su deseo de autodeterminación". Torra considera que "en solo una mañana" el juicio quedó desmontando y que "ha sido una persecución política". "Está en juicio la justicia en España", ha señalado.

Durante la entrevista Torra ha criticado a Carlos Alsina por citar textos legales en lugar de una encuesta de Ara: "No me cite usted la ley, no lo enmarque todo dentro de la ley. La democracia va antes de la ley".

El presidente de la Generalitat ha explicado también que cuando le entregó a Pedro Sánchez el documento con los 21 puntos que el independentismo pedía negociar "ya conocía la posición del Gobierno español" de no aceptar la autodeterminación. Su intención, aclara es "ir en serio" poniendo "por escrito la propuesta". Dice también que Sánchez le dijo que "iba a estudiarlos".

Precisamente esa negativa de Sánchez a la autodeterminación es la razón de que las relaciones Gobierno-Generalitat, no hayan fructificado, según cuenta Torra: "El desencuentro con el Gobierno viene de que dijo que no iba a aceptar el derecho de autodeterminación".Preguntado por una negociación para lograr el derecho a decidir, previa reforma de la Constitución, Torra no lo ha considerado viable al afirmar que no tiene "la mayoría para promover la reforma de la Constitución".