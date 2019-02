Los Franco cargan contra el decreto del Gobierno: "Se han sacado de la manga el plazo de 15 días"

Este viernes, el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez hará oficial el decreto por el que Francisco Franco deberá ser exhumado de su tumba del Valle de los Caídos. Un decreto que, a priori, concede a la familia del dictador 15 días para determinar dónde quieren que reposen sus restos. Eso sí, el Gobierno no permitirá a la familia inhumarlo en su panteón de la Catedral de La Almudena. Dos condiciones que los descendientes de Franco no aceptan y para los cuáles han anunciado que recurrirán.

Luis Felipe Utrera Molina, albacea de los Franco ha señalado en el programa Espejo Público que la familia recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno, aunque no se ha pronunciado sobre los detalles por no conocer el contenido del mismo: "Por ahora sólo sabemos la filtración a un medio de comunicación".

Lo que sí ha explicado el abogado es que "el Gobierno se ha sacado de la manga un plazo de 15 días que no está en el Real Decreto". Es más, Utrera Molina ha explicado que la ley, en realidad, "concede un plazo de dos meses" para recurrir y que la familia Franco decidirá an función del contenido del Real Decreto "si agota el plazo", porque si no se suspende cautelarmente "y se realiza la exhumación (el recurso) no serviría de nada. Así que confiamos en que el Supremo suspenderá el acuerdo de exhumación".

Propaganda vs. Justicia

La familia Franco se muestra firme en su convicción de que tienen "argumentos jurídicos de mucho peso" y en que esa solidez "hará que sean estimados por la Justicia". Sin embargo, Utrera Molina también ha señalado la dificultad de luchar "contra todo un Gobierno", especialmente contra uno que "se está moviendo en el campo de la propaganda". Es más, el abogado ha señalado que "el Gobierno juega otro partido, el de la política y unas eventuales elecciones".

El Gobierno confirmó este lunes que el Consejo de Ministros dará luz ver a la exhumación de Franco el viernes y un plazo de 15 días a la familia del dictador para decidir el destino de sus restos. En caso de que la familia no se pronunciase o quisiera inhumarle en La Almudena sería el propio Gobierno quien decidiría su destino.