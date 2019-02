Rivera a Casado: "Dejemos de hablar de Franco y del aborto y hablemos de España"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha considerado este jueves que no es lógico "mezclar" la caja de las pensiones con la ley del aborto, y ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, tras haber hecho tal vinculación, de intentar "dividir a los españoles con debates puramente ideológicos" que, además, "están superados por una ley que el PP, cuando tuvo mayoría absoluta, no cambió ni derogó".

Así se ha pronunciado Rivera en Sevilla, y a preguntas de los periodistas, antes de participar en una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), donde ha sostenido que "en un momento en el que hay que estar unidos, mirar la futuro, el gran tema de este país es si conseguimos defender la Constitución y poner reformas en marcha, sinceramente, volver al siglo pasado y hablar del año 85 no es la solución".

Tras cuestionar que el hecho de que el PP quiera regresar a la Ley del Aborto de 1985 pueda responder a "encuestas, situaciones internas o liderazgos", el presidente del partido naranja ha garantizado que él no dividirá a los españoles con asuntos, a su juicio, "que están consensuados". "Estoy más preocupado por defender la Constitución que por volver al año 85 o al 70 como quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha apostillado.

"Dejemos de hablar de Franco, del aborto y hablemos de España, de los asuntos que le preocupan a los españoles, de empleo, de pensiones o de la educación, esos son los grandes debates que quiero proponer para este país, unir a los españoles y no proponer debates del siglo pasado", ha proseguido Rivera, quien ha apuntado que aunque el bipartidismo estuviera "más cómodo" en el siglo XX, "Cs nació en el XXI para superar esos debates ideológicos y de bandos y hacer otros mucho más solventes e interesantes para el país".

Además, tras asegurar que el partido naranja está "cómodo" con la legislación vigente, ha considerado que "no tiene nada que ver" la caja de las pensiones con la ley del aborto, de ahí que haya reclamado a Casado seriedad y rigurosidad con asuntos "tan delicados". Y es que, como ha considerado Albert Rivera, "la caja de las pensiones se llena con empleo y natalidad", de modo que ha reclamado tanto al PSOE como al PP, partidos que "no han hecho nada para incrementar la natalidad", que se acuerden políticas para incrementarla porque "a las familias no se les ayuda derogando leyes del aborto sino con guarderías, con conciliación, con permisos de paternidad o con rebajas fiscales para poder llevar a sus hijos a la escuela".

"Esas son las políticas de las familias que Cs practica y que son mucho más solventes que vincular la caja de las pensiones con la ley del aborto", ha zanjado el líder nacional de Ciudadanos.