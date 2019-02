Las trampas de Tezanos manipulan la democracia: el CIS ‘regala’ 6 puntos al PSOE y ‘roba’ 4 al PP

Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas siguen levantando polvareda, y el último, publicado este jueves, ha sido la gota que ha colmado el vaso. La indignación no sólo es política, sino demoscópica: las empresas independientes están hartas de dar la cara en defensa de su profesión tras cada nuevo despropósito de José Félix Tezanos.

Según un estudio de Sociométrica para EL ESPAÑOL, el CIS ha inflado esta vez el resultado del PSOE en un 6,1%. Pero no es la única cifra flagrantemente alterada: el PP ha sufrido un retroceso sobre la estimación de voto del 4,4%. Para el CIS, la formación de Pablo Casado se habría convertido en la cuarta fuerza nacional, por detrás de los socialistas, Ciudadanos y Podemos.

evolucion-4-3

A Tezanos no paran de lloverle las críticas. El sociólogo y presidente de Gad3, Narciso Michavila, aseguraba este jueves que “la trampa es bien fácil y muy entendible: cuando desde el CIS, en lugar hacer Sociología, se hace política, hay mucha gente que ya no le abre la puerta a los encuestadores”. Tezanos “sistemáticamente le da a su propio partido entre 8 y 12 puntos más de los que al final obtenía”, añadía en declaraciones a la Cadena Ser.

No hay "bola de cristal"

“Luego volveremos a ver, dentro de 115 días, igual que en Andalucía, si realmente este CIS es manipulado”, ha vaticinado Michavila. “Si este CIS fuera verdad, el señor Pedro Sánchez y este Gobierno no necesitarían estar pactando sus Presupuestos con partidos nacionalistas porque es que habría ganado por más de 10 puntos al Partido Popular”, explica.

El malestar viene de lejos. El Congreso de los Diputados aprobó en el último pleno del año pasado pedir el cese de José Félix Tezanos y el nombramiento de un nuevo presidente. Para la Cámara, se necesita un nuevo responsable del CIS que devuelva “el prestigio, imparcialidad, objetividad y neutralidad de la que siempre ha gozado esta institución”, según rezaba la moción.

El director del CIS se ha intentado sacudir la responsabilidad y ha pasado al ataque. Este miércoles, en sede parlamentaria —dentro de la ronda de comparecencias de los responsables de entidades con dotación presupuestaria del Estado—, Tezanos intentó defenderse de las críticas por los fallos de sus proyecciones: "El CIS no tiene una bola de cristal".

"Malversación de fondos"

"Se me insultó y se me descalificó sin escucharme. Aquí ha habido puro rechazo y pura ideología. No tenga dudas de esos magníficos profesionales del CIS. Es imposible inventarse datos, aparte de que sería un disparate", argumentó el histórico socialista.

Pero para los grupos parlamentarios sus explicaciones continúan siendo excusas. El propio Pablo Casado, tras una serie de comentarios críticos de la plana mayor de su partido, ha cargado contra la otrora reputada institución. “Ya no existe el CIS”, porque desde que gobierna Pedro Sánchez el Centro de Investigaciones Sociológicas se ha convertido “en una Secretaría de Estudios del PSOE”. “Esto ya no es una broma pesada, sino una malversación de fondos públicos en beneficio partidista” que “atenta directamente contra el respeto institucional”.