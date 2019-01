Casado llama "cobarde" a Sánchez: "Sólo arremete contra dictadores muertos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esta vez lo ha hecho llamándole "cobarde" y criticando que "sólo arremete contra dictadores muertos", en relación con su insistencia para exhumar cuanto antes el cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos frente a la, entiende Casado, tibieza a la hora de entender que el tiempo de Nicolás Maduro ha terminado.

"Es lamentable que tengamos un presidente del Gobierno cobarde que no apoya la libertad en Venezuela. España debería liderar la acción de Europa frente a Maduro. Pero sus jefes de Podemos no le dejan. Sólo arremete contra dictadores muertos, pero no hace nada contra tiranos vivos", ha tuiteado este viernes por la tarde.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene una posición de prudencia y en línea con la mayoritaria en el seno de la Unión Europea por la que se llama a Maduro a convocar elecciones libres y democráticas pero no se considera a Guaidó máximo interlocutor del país pese a su proclamación el pasado miércoles en virtud del redactado de su Constitución.

Es lamentable que tengamos un presidente del Gobierno cobarde que no apoya la libertad en Venezuela. España debería liderar la acción de Europa frente a Maduro. Pero sus jefes de Podemos no le dejan. Solo arremete contra dictadores muertos, pero no hace nada contra tiranos vivos. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 25 de enero de 2019

Este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, Josep Borrell ha ido algo más allá y ha señalado que si Maduro no da este paso en un breve espacio de tiempo -sin concretarlo-, finalmente sí se admitirá que Guaidó es el presidente.

Casado insiste desde el mismo miércoles a Sánchez para que lidere en España y en la UE el reconocimiento a Guaidó. Casado fue uno de los dirigentes que, horas después de la proclamación en Caracas, acudió a la Puerta del Sol, llena de venezolanos, para celebrar las noticias que llegaban desde el otro lado del océano. Ciudadanos y Vox se pusieron del mismo lado.