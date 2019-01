Bauzá se va del PP por la "aberrante" política lingüística del partido en Baleares

El senador del PP y expresidente de las Islas Baleares José Ramón Bauzá ha renunciado este miércoles a su acta de senador y ha anunciado su baja como militante del Partido Popular por la política lingüística del PP balear. Una política que, tal y como explica en su durísima carta de renuncia, la nueva dirección no está dispuesta a cambiar: "Se acercan las elecciones municipales y autonómicas y, después de un largo proceso de reflexión, no puedo obviar que no puedo seguir perteneciendo a un partido al que, desde luego a nivel regional, me es imposible votar".

En la carta, dirigida a los afiliados y simpatizantes del PP, José Ramón Bauzá anuncia el fin de sus veinte años de militancia en el partido y repasa sus principales logros como presidente de las Islas Baleares. Entre ellos el de "la reforma radical de la Ley de Normalización Lingüística para que el castellano tuviera idéntica prevalencia que la lengua cooficial [el catalán]".

Pero Bauzá ataca también duramente las políticas seguidas por sus antecesores y sucesores en el cargo de su propio partido. "Al contrario de lo que ocurre en otros lugares de España, desgraciadamente en nuestras islas ha sido nuestro propio partido, a través de los gobiernos populares precedentes al mío, el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".

Según explica Bauzá en su carta, la decisión de abandonar el partido estaba tomada desde hace un año. "Si bien a nivel nacional el PP no representaba aquello en lo que creía (con un liberalismo inexistente), a nivel regional directamente defendía todo aquello contra lo que siempre he luchado".

"Políticas aberrantes"

Si el senador del PP no ha abandonado antes el partido ha sido, en sus propias palabras, porque la convocatoria del nuevo Congreso supuso "un halo de ilusión que creía que podría revertir esta situación". Una ilusión que se vio frustrada en cuanto Bauzá comprobó que la nueva dirección del PP no pensaba cambiar ni una coma de la política seguida por el partido en las Islas Baleares.

"¿Cómo es posible que la dirección nacional del PP permita y potencie que en su propio partido se defiendan las mismas políticas que consideramos aberrantes cuando las promueven otras formaciones políticas? ¿Cómo se puede afirmar que hay que defender a los castellanohablantes y al español mientras el partido en Baleares apoya subvencionar rótulos en catalán o que este sea un requisito en el acceso a la función pública, incluso en puestos que no requieren la atención directa al público? ¿Cómo se puede decir que se lucha sin complejos contra el nacionalismo cuando la dirección ratificada del PP balear defiende que no existe el adoctrinamiento en nuestras islas, pese a que ha sido documentado por múltiples medios de comunicación?" se pregunta Bauzá en su carta.

La carta de despedida de José Ramón Bauzá, publicada tres días después de la Convención en la que el PP prometía su refundaciín ideológica, finaliza con el senador anunciando que se podrá contar con él para defender "una España de ciudadanos libres e iguales, liberal, unida y de futuro".

"Es absolutamente falso"

Fuentes de la dirección nacional del PP han rechazado los argumentos expuestos por Bauzá. Han apuntado que la afirmación del expresidente de las Islas Baleares de que "el partido promueve el adoctrinamiento es absolutamente falso".

"Hubiera bastado con que el señor Bauza hubiera escuchado con mayor detenimiento el discurso del presidente nacional del Partido en la Convención para haberse dado cuenta de que, si por algo se caracteriza la Dirección Nacional, es, entre otras cosas, por la defensa del castellano", han manifestado desde el Partido Popular. También han citado desde la formación popular la PNL presentada en el Congreso para “garantizar el uso del castellano en términos de libertad e igualdad” en toda España.

Los populares han explicado que, aunque "aceptan" la marcha de Bauzá, no pueden "aceptar unas críticas injustificadas y que, además, ni siquiera se habían expresado en los órganos y foros internos".