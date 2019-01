Casado se distancia de Vox: llama a los afiliados a "rechazar el extremismo y lo panfletario"

El gran momento de Pablo Casado, a horas de su Convención orgánica, se acerca y, por eso, el presidente del Partido Popular ha presumido de formación política ante sus afiliados en una carta en la que les invita a participar en el evento de “rearme ideológico”. El líder popular afirma que es “indispensable activar políticamente a una mayoría social” y que la receta es un partido con “una agenda reformista inclusiva”. Ser, en definitiva, capaz de sumar "una amplia mayoría, integradora y cohesiva".

Lea aquí la carta de Pablo Casado enviada a los militantes del PP

Casado dibuja ante sus militantes un PP que define como “partido de centro-derecha”, “liberal-conservador, reformista y moderado” que devuelva a los españoles “un voto por convicción, asertivo, ilusionado, no defensivo ni resignado”, no “por descarte”.

Y, al mismo tiempo, Casado quiere un PP alejado de Vox. Aunque en su carta no menciona a la formación liderada por Santiago Abascal, insiste en que no se deben utilizar "ni el lenguaje ni los recursos de la antipolítica" porque el PP es una formación que valora la política como una actividad "esencial de la vida de un país". "No se puede sustituir eso por la sentimentalización o la propaganda", dice en clara alusión a los nuevos populismos que emergen en el panorama electoral.

Rechaza los extremismos y políticas demagógicas

En este sentido, subraya que sin "un claro sentido de comunidad" no es posible una comunicación eficaz de los mensajes políticos y en su lugar aparecen "la demagogia y lo panfletario". "Nuestra comunidad de referencia es España, una España europea y activamente europeísta, y una España autonómica y activamente autonomista, con memoria y sentido crítico de su propia historia, que aprecia sus éxitos y que tiene presentes sus errores", asegura, en alusión velada a Vox.

En su carta, destaca que el PP comparte con los españoles una "profunda preocupación" por el "deterioro político" que están sufriendo. A su entender, el partido está convocado a reparar aquello que "el mal gobierno han podido dañar" manteniendo para ello la prudencia y "rechazando el extremismo y la polarización".

"Ampliar la base electoral"

Para eso, ha diseñado un evento con el que quiere sentar las bases ideológicas de su etapa al frente de la formación: haciendo “popular” el partido y “ampliando la base electoral”, lejos de pactos con “actitudes y propuestas abruptas” y poniendo fin a “coaliciones de electores vinculados por rechazos, fobias y desafectos”.

Los populares pretenden llevar a cabo estos objetivos durante este fin de semana. Fuentes de la dirección nacional de los populares han afirmado que será el momento de “plantear nuestras batallas de siempre pero bajo los focos del siglo XXI. Temas que están en nuestra espina dorsal, como el apoyo a las víctimas del terrorismo o el poner a la persona por encima del colectivismo”.

Aglutinar "todo a la derecha del PSOE"

“Queremos aglutinar a todo lo que está a la derecha del PSOE. Queremos ilusionar a todos aquellos que votaron al Partido Popular o que alguna vez quisieron votar al PP”, indican fuentes de Génova. “La Convención no es el final, es un inicio, un medio, no concluye nada, sino que inicia y conmemora los 30 años de la refundación del partido”.

Las dos intervenciones más esperadas, las de los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes no se cruzarán y que acudirán en días diferentes, tendrán formatos bien diferenciados. Si bien la de Rajoy será una conversación con la presidenta del Congreso, Ana Pastor; Aznar será presentado por Antonio López-Istúriz, el secretario general del PP europeo, y él pronunciará su propio discurso.

También hablarán en el escenario principal los presidentes de comunidades del PP en ejercicio y todos los candidatos que concurran a las elecciones autonómicas. Pero no se presentará durante la Convención ni el candidato para los comicios europeos ni se desvelarán las listas de ninguna de las citas electorales.

Durante los tres días que dure el acto, la formación espera más de siete mil asistentes en el pabellón 1 de Ifema, en Madrid. No sólo estará la plana mayor del PP, sino que se han invitado, además, a diversas fundaciones cercanas a su entorno ideológico —FAES, la Red Floridablanca, Libres de Iguales, Tocqueville o El Club de los Viernes, entre otras—.