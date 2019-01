De Gispert se burla de Extremadura: "Hay quien se cree una nación y quien se cree una provincia"

La expresidenta del Parlament de Cataluña Núria de Gispert ha comparado en un tuit a Extremadura con Cataluña dejando en mal lugar a la primera, acusándola de no querer asumir competencias porque supone "mucho trabajo" y de creerse una "provincia", ejemplo contrario -recalca- al de la segunda, que aspira a ser un "Estado".

"Un dato importante: Extremadura no quería asumir la gestión de la Salud ni de la Educación, ¡era mucho trabajo! Hasta que los obligaron desde Madrid el año 2004. Cataluña, desde 1981. Otra gran diferencia de quien se cree una nación y quien se cree una provincia", ha comentado en Twitter. Más adelante, en debate con otros usuarios, ha subrayado: "Somos una nación con identidad propia, con una lengua, una historia y un derecho propios. Y queremos ser un Estado".

Lo ha hecho en respuesta a otro tuit de un dirigente independentista, Chema Clavero, que ha apuntado que "Extremadura, sin tener policía autonómica, tiene porcentualmente el triple de funcionarios que Cataluña" y se pregunta finalmente "de dónde sacan el dinero para pagarlos".

Una dada important: Extremadura no volia assumir la gestió de la Salut ni de la Educació; era molta feina! Fins que els van obligar des de Madrid l’any 2004. Catalunya des del 1981. Una altra gran diferencia de qui es creu una nació i qui, una província. — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 4 de enero de 2019

Mandó a Arrimadas a Andalucía

Extremadura es noticia esta semana por su pobre red ferroviaria, propia del siglo XIX, sin kilómetros electrificados y trenes diésel en pleno 2018. El día de Año Nuevo, una avería dejó tiradas a cientos de personas en mitad de la nada y lo que comenzó como un viaje de tren Badajoz-Madrid acabó siete horas después en autobús.

De Gispert es noticia cada cierto tiempo, comúnmente por sus afirmaciones fuera de lugar en redes sociales. Las más sonadas, cada vez que ha instado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que vuelva a su tierra natal, Andalucía. i

"La diputada Inés Arrimadas es una inepta y una ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace el mismo discurso derrotista. ¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a seguir aquí?", dijo en uno de sus tuits.