Podemos: "El Rey no es creíble, habla de jóvenes y mujeres desde una institución antigua y machista"

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado este martes en rueda de prensa que el discurso de Nochebuena de Felipe VI no resultó creíble ni cuando habló de jóvenes y mujeres ni cuando se "distanció del discurso de la derecha respecto al conflicto territorial" de Cataluña.

Según el portavoz de Podemos, el año pasado el Rey "hizo algo que no se espera de un monarca en una monarquía parlamentaria que era meterse en política". Según el portavoz de Podemos, tras el referéndum del 1 de octubre Felipe VI "asumió la tesis de los partidos de la derecha en el tema del conflicto territorial y este año intenta alejarse de las tesis de PP, Cs y Vox". El representante de Podemos celebra que se lleve a cabo ese alejamiento pero afirma no resulta creíble: "Después de que avalase el 'a por ellos' de la derecha, después de que avalase y diera el pistoletazo de salida a la estrategia autoritaria y represiva, no resulta creíble", ha criticado.

Poco después de emitirse el discurso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, interpretó incluso la distancia del Rey respecto del tema de Cataluña y su propia mención al discurso del año anterior como una disculpa hacia los españoles por haber opinado sobre un asunto político.

Lo más reseñable es el cambio de tono respecto a la cuestión territorial. El Jefe de Estado abandona el discurso del 3 de octubre y habla de convivencia y respeto a la diversidad. Reconoce así implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre Catalunya. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de diciembre de 2018

Baja popularidad

Echenique también ha defendido durante su rueda de prensa que las menciones de Felipe VI en su discurso hacia los jóvenes y las mujeres responde a una estrategia política para "cerrar la brecha de apoyo" que le falta en estos sectores pero "no resulta creíble".

"El Rey también intenta dirigirse a los jóvenes, no resulta muy creíble hacerlo porque hablamos de una institución que las encuestas que se manejan dice que recuerda al pasado. Hablamos de una institución que se elige por fecundación y no por sufragio y en un país moderno y democrático como es España esto no parece muy joven en el siglo XXI", ha afirmado Echenique.

En cuanto a las mujeres, según Echenique, Felipe VI habla desde una institución machista porque "si no se discriminara a las mujeres de la línea de sucesión, él no sería Rey".

Por último, según Podemos, la mención a la lucha contra la corrupción del monarca es la menos creíble "cuando en este año hemos conocido un montón de indicios de corrupción en la figura de Juan Carlos I que se niega a ser investigado y cuando los partidos conservadores apoyan que así sea", ha dicho.

El Rey maneja encuestas y sabe que tiene pocos apoyos entre jóvenes y mujeres, en Euskadi y Cataluña y como tiene buen olfato político intenta acercar posiciones.