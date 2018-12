Sánchez blanquea a Torra mientras los separatistas alargan la legislatura

Pedro Sánchez y Quim Torra intercambiaron este jueves sendas victorias durante ese toma y daca de concesiones mutuas al que ambos denominan "diálogo". Por la mañana, los partidos independentistas resucitaban, junto a Unidos Podemos y el propio PSOE, la mayoría de la moción de censura a Mariano Rajoy para aprobar el objetivo de déficit y deuda para 2019. Es decir, el prólogo de los Presupuestos Generales del Estado. La unión de socialistas, independentistas y podemitas aleja de momento el fantasma de las elecciones generales, tan temido por Sánchez, en un momento en el que los sondeos de opinión auguran una posible mayoría absoluta para PP, Ciudadanos y Vox.

Sánchez blanquea a Torra

Por la tarde, el presidente del Gobierno, acompañado de su vicepresidenta Carmen Calvo y su ministra de Administraciones Territoriales Meritxell Batet, le concedió a la Generalidad su tan ansiada cumbre con formato de Gobierno a Gobierno en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cumbre que, en lenguaje diplomático, equivale a un reconocimiento de soberanía por parte un Gobierno, el central, hacia otro Gobierno jerárquicamente inferior, el autonómico.

La portavoz del Gobierno, Adriana Lastra, negó por la mañana la calificación de cumbre, así como la de reunión bilateral. "Para que fuera una reunión bilateral, la reunión tendría que darse entre dos Gobiernos de dos Estados, y no es el caso", dijo la portavoz socialista a la prensa. La parafernalia del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra desmintió sus palabras pocas horas después.

Según informaciones del diario La Vanguardia, varios diputados socialistas expresaron su disgusto por el formato del encuentro al considerar que éste "entra dentro del principio de aceptación de la soberanía que reclama el Gobierno autonómico para Cataluña". La atmósfera, al menos en parte de la bancada socialista, era de derrota: "Los independentistas se han salido con la suya", añadieron los mismos diputados.

Reunión sin precedentes

Pero lo cierto es que ninguna de las dos victorias que se concedieron Sánchez y Torra tendrá, al menos de momento, consecuencias en la práctica. El objetivo de déficit y gasto será tumbado por el PP en el Senado y devuelto al Congreso, lo que obligará al PSOE a presentar unos Presupuestos Generales del Estado con la senda de gasto anterior. Es decir, la determinada por el PP en su momento. El veto del Senado no podrá, además, ser rechazado por el Congreso, como ocurre con otras leyes.

El cambio de opinión de los partidos independentistas, que hasta hace apenas unas semanas negaban rotundamente la posibilidad de facilitar la aprobación de los Presupuestos, viene forzada por las anteriormente mencionadas encuestas de intención de voto. Si hemos de hacer caso a lo declarado en diversas ocasiones por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, una mayoría absoluta de las derechas en unas hipotéticas elecciones generales podría conducir a un 155 duro, sin límite temporal ni líneas rojas como la de TV3, y al olvido de cualquier esperanza de indulto para los presos del procés.

Más difícil de sopesar es el tácito reconocimiento de bilateralidad por parte del Gobierno de Sánchez hacia el Gobierno de la Generalidad. Cumbre bilateral entre Gobiernos equivalentes o reunión de cortesía sin mayor trascendencia, según quien describa el encuentro, lo único cierto es que la reunión paralela de Batet y Calvo con el vicepresidente de la Generalidad Pere Aragonés y la portavoz del Gobierno autonómico Elsa Artadi es un detalle muy poco habitual, por no decir una novedad absoluta, en las reuniones entre presidentes autonómicos y presidente del Gobierno.

La sensación que deja la reunión entre Gobierno y Generalidad es que mientras la victoria de Sánchez es pírrica –la aprobación del objetivo de déficit no compromete en nada a los partidos independentistas puesto que el veto del PP se da por descontado– la de Torra es moral. Que la reunión no haya tenido mayores consecuencias en la práctica no quiere decir que el relato del independentismo no haya salido reforzado –el comunicado hecho público tras la reunión identifica las demandas del independentismo como "las demandas de la ciudadanía de Cataluña"– y Quim Torra, blanqueado como interlocutor válido por el Gobierno del PSOE.

Texto del comunicado oficial

Este es el texto completo del comunicado hecho público tras la reunión Gobierno-Generalidad:

"Tras la reunión celebrada hoy entre el Presidente del Gobierno de España y el President de la Generalitat de Catalunya y miembros de ambos gobiernos, se señala lo siguiente:

Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. A pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución, comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana.

Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica.

La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar por hacerlo posible".