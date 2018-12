Antonio del Castillo a Sánchez: "Si dejáis a los asesinos sueltos, estos hechos se disparan"

El 'caso Laura Luelmo' ha desencadenado un bronco debate en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. Pablo Casado se ha referido al asesinato de El Campillo para defender la Prisión Permanente Revisable, lo que ha soliviantado a PSOE, Podemos y Ciudadanos, que han tachado su intervención de "infame, aprovechada y repugnante".

El presidente Sánchez ha reiterado que esperará al dictamen del Tribunal Constitucional para decidir si intenta la derogación de la Prisión Permanente Revisable. Tradicionalmente en contra de esta medida, ha clamado: "Está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura". Unas palabras que han supuesto la réplica de Antonio del Castillo: "No eres más tonto porque no puedes".

Afín a Vox y partidario de endurecer la Permanente Revisable, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, ha recriminado al presidente del Gobierno: "Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje de que estos hechos se repitan se dispara".

El padre de Marta del Castillo, en un claro rejonazo a Sánchez, ha ironizado en relación a la ineficacia de la Prisión Permanente Revisable insinuada por el Gobierno: "¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evitan un atropello?".

Antonio del Castillo fue uno de los grandes 'fichajes' de Santiago Abascal para las elecciones andaluzas. Aunque sin figurar en las listas, su apoyo a Vox tuvo un fuerte impacto mediático. Además de la postura en torno a Cataluña, Del Castillo alaba los postulados de esta formación acerca de la PPR, que incluso plantea la recuperación de la cadena perpetua.

Antes vinculado al PP y ahora "harto de lo políticamente correcto", se mostró -en conversación con este periódico- afín a Vox. Sin remilgos: "Les apoyaré en todo lo que pueda".

Juan José Cortés, éste del lado de Casado, concedió este martes una entrevista a EL ESPAÑOL. El padre de Mari Luz también avisó a Sánchez: "Derogar la Prisión Permanente Revisable sería el mayor error de la Historia".