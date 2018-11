Garzón cree que Sánchez no quiere aprobar los Presupuestos: "Hace menos que nosotros por sacarlos"

Llevan advirtiendo desde hace más de un mes, cuando se firmó el pacto solemnemente en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los dirigentes de Unidos Podemos no se fían del presidente y creen que parte de sus ministros prefieren que no salgan adelante los Presupuestos. Este sábado, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha dicho que el jefe del Ejecutivo "apenas está haciendo nada" para que los PGE se aprueben y le ha exigido que "haga todo lo posible" para sumar los apoyos necesarios para aprobarlos.

"Hay que currárselo", ha subrayado Garzón, que ha recalcado que existe una mayoría parlamentaria suficiente para que el proyecto presupuestario pueda ser respaldado. Los líderes de la coalición de izquierdas recuerdan que Iglesias se ha llegado a "quemar" yendo a la cárcel de Lledoners a hablar con Oriol Junqueras y hablando por teléfono con el fugado expresident Carles Puigdemont.

En la presentación de su informe de coyuntura política a la Coordinadora Federal de IU, ha recordado que su partido apoyó la moción de censura para "cambiar de gobierno pero también de políticas" y ha subrayado que el acuerdo de presupuestos de Unidos Podemos con el PSOE supone un primer paso para "cambiar la dirección de la rueda" y revertir las políticas del PP.

Sin embargo, ha advertido de que se da la "paradoja" y la "extrañeza" de que el PSOE está haciendo muchos menos esfuerzos que Unidos Podemos para aprobar las cuentas.

Esto, según ha añadido, les lleva a sospechar que el PSOE no quiere sacar adelante los presupuestos pactados con su grupo parlamentario y que prefiere prorrogar los de Mariano Rajoy. "Si no hace mayores esfuerzos, en nuestro país tendremos un gobierno del PSOE muy débil y con una política marcada por el PP", ha incidido Garzón, que ha recalcado que eso no es lo que buscaba IU con la moción de censura.

Ha criticado que Sánchez asegurara el miércoles que iba a llevar las cuentas al Congreso y este viernes dijera que no. "No merecemos un gobierno que improvisa, sino un plan para revertir las políticas del PP", ha reivindicado.

Y ha insistido en exigir al jefe del Ejecutivo que lleve los Presupuestos al parlamento, porque "no ha lugar a otra opción", ha concluido.

Durante la presentación del informe de coyuntura política, que tras su debate será sometido a votación de la Coordinadora Federal, Garzón flanqueado por una bandera republicana, ha hablado también de "crisis de régimen" y ha cuestionado la legitimidad de la monarquía y del poder judicial.

"Hay una sensación de que las instituciones vigentes actuales no tan útiles como sobre el papel", ha afirmado Garzón.