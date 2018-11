Torra quiere "un alcalde separatista" en Barcelona pero cuenta con Colau para la 'república'

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a aprovechar una entrevista para cargar duramente contra el que ha calificado como "Estado represor" español y reiterar que no acatarán las sentencias que pueda dictar el Tribunal Supremo a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en octubre del año pasado.

"No aceptaremos las sentencias y eso quiere decir reaccionar con la fuerza de un 3-O", ha dicho Torra en una entrevista publicada este domingo por el El Nacional.cat. El líder del ejecutivo catalán ha hecho hincapié varias veces en su voluntad de actuar ante las posibles consecuencias legales que tengan lugar en los próximos meses: "No nos quedaremos en el sofá, como no nos hemos quedado nunca, y el no quedarse en el sofá quiere decir reaccionar con la fuerza de un 3 de Octubre".

Un año después de la celebración del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI) Torra ha admitido que fue todo un "shock" ver a sus compañeros de partido, muchos de ellos amigos personales del president, encarcelado. No obstante, espera que una vez superado el impacto inicial "seamos capaces de reaccionar. No tenemos demasiado tiempo para hacerlo".

Reaccionar supone contar con la connivencia de una mayoría en el Parlament que le permita llevar a cabo su objetivo de materializar una república catalana. A esta institución se ha referido también para criticar la actitud de los partidos de la oposición por los últimos "ataques" que han sufrido en sede parlamentaria. "Llevamos muchas semanas escuchando unos términos que no se habían oído nunca en este Parlament, unas escenificaciones, un convertir casi el Parlament en una taberna..., pienso que todos necesitamos encontrar este punto de dignidad. Hemos decidido a partir de ahora que no toleraremos estos comportamientos que nos parece inapropiados que pasen en un parlamento".

Torra se refiere a al insulto que la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, dedicó a la consellera de Cultura, Laura Borràs, a la que tildó de "supremacista". "No nos parece normal que en un parlamento te tilden de supremacista; son insultos gravísimos". Sobre las acusaciones de inactividad del Govern, el líder independentista asegura que gobiernan cada día. "Estamos haciendo, al tiempo que construimos el edificio republicano, el gobierno de cada día".

A este respecto, interpelado por la falta de tramitación de los presupuestos autonómicos, el president ha dicho que "el vicepresident se ha comprometido a presentarlos y empezará a negociarlos con los grupos, pero a las alturas que estamos del año es posible que ya no lleguemos a tiempo para que se puedan aplicar en caso de que fueran aprobados los nuevos". Para llevar adelante la propuesta de JxCat esperan contar con el apoyo de los Comunes - que pagarían apoyando las cuentas de la ciudad de Barcelona - y también de la CUP.

En busca del reemplazo de Colau

Ada Colau también ha centrado parte de su discurso. Torra ha reconocido la defensa de "los derechos cívicos y políticos" de la alcaldesa de Barcelona pero ha criticado también su pasividad ante las acciones independentistas y que la capital condal no forme parte de la asociación que congrega a los municipios independentistas de Cataluña.

De cara a las próximas municipales de 2019, el president aboga por desplazar a los comunes en la alcaldía de Barcelona en pro de un alcalde independentista. "Sólo hay que ver qué ha pasado hasta ahora en el tiempo en que no hemos tenido a un alcalde independentista o los meses del 155, para ver la gran importancia que puede tener si las sentencias vienen después de las elecciones municipales".

En el ámbito de las elecciones europeas, Torra ha apoyado la propuesta de la consellera Elsa Artadi de apoyar una lista a las europeas liderada por Oriol Junqueras. "Podría ser una buena posibilidad".