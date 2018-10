Rivera apela a los socialistas que quieren "volver al constitucionalismo": “Les esperamos”

Pedro Sánchez y Albert Rivera, Albert Rivera y Pedro Sánchez, se encargaron este miércoles de echar la última palada de tierra sobre el "Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso" que suscribieron en febrero de 2016, cuando cerraron un gran pacto del centroizquierda para intentar desbloquear la situación política. Si algún día liberales y socialistas llegan a un acuerdo en España no será con Pedro Sánchez al frente del PSOE, o al menos eso se desprende de las manifestaciones de Rivera en el Congreso.

"Me consta que aún hay constitucionalistas en el PSOE, pero también me consta que usted no es uno de ellos", le reprochó Rivera al presidente del Gobierno. Y añadió: “Yo sé que usted no va a rectificar, pero el PSOE sí necesita cambiar el rumbo, y cuando vuelvan a constitucionalismo y al europeísmo, les esperaremos”.

En realidad, Rivera se cuidó mucho a la hora de diferenciar entre "socialismo" y "sanchismo", al que retrató como aliado de los “populismos” y de los “enemigos” de Europa. Por eso apeló a los socialistas “desencantados”, para que intenten poner fin al “paréntesis negativo en la historia de España” que, a su juicio, supone el liderazgo de Sánchez.

Sánchez es capaz de aliarse con los enemigos de Europa, populistas y nacionalistas, con tal de seguir unos meses más atrincherado en la Moncloa. Hay que hacer justo lo contrario: sumar entre constitucionalistas y europeístas. #Pleno pic.twitter.com/gZIVzny516 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de octubre de 2018

Del 'Pacto del Abrazo' al 'Pacto de la Cárcel'

En su discurso ante el Pleno del Congreso para debatir sobre el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí, Rivera insistió en un reproche al presidente socialista: que prefiera pactar “con los independentistas y los populistas” antes que con los constitucionalistas: “Usted va de la mano de los hermanos de sangre de Salvini”, dijo en alusión a la cercanía entre el partido italiano de extrema derecha Liga Norte y el PDeCAT.

A la hora de valorar el proyecto de Presupuestos del Gobierno, Rivera criticó que haya sido fruto del "Pacto de la cárcel” entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y Oriol Junqueras, líder de ERC en prisión preventiva por el golpe separatista. Imposible no relacionar ese "Pacto de la cárcel” con el lejano y enterrado "Pacto del Abrazo".

Sobre el plan presupuestario remitido a Bruselas, el líder de Cs también acusó a Sánchez de "mentir" por presentar unas cuentas que no han sido aprobadas en el Parlamento. “Cuando usted miente a Europa, miente mi país”, subrayó Rivera.