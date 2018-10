El líder del PP andaluz, contra Tejerina: "Los niños son de diez"

Lío monumental en el Partido Popular de Pablo Casado por la educación de los niños. La vicesecretaria de Acción Sectorial, Isabel García Tejerina, aseguraba en una entrevista televisiva este jueves que "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León". Unas palabras que pronto han sido rectificadas por el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, que lucha por arrebatar la Junta de Andalucía a Susana Díaz: "No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez. Solo les falta un gobierno a su altura".

Las desafortunadas declaraciones de la exministra de Sanidad han provocado un enfado monumental en el PP andaluz, que lucha porque Ciudadanos no consiga darle el 'sorpasso' en unas elecciones autonómicas donde Pablo Casado se medirá por primera vez en las urnas. El propio presidente nacional del PP ha tenido que intentar apagar el incendio: "Ningún partido defiende tanto Andalucía como el Partido Popular", aseguró, sin reprender públicamente a su vicesecretaria.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no dejó pasar la oportunidad y respondió a Tejerina: "¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces. Lo único que les exijo es que no nos sigan insultando".

Tejerina, incluida en las quinielas para ser candidata en Madrid, aseguró en la entrevista televisiva que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los niños de Andalucía. "Es importante que sepan pensar", ha señalado, al tiempo que aseguraba que los más pequeños deben estar preparados "para lo que el mercado laboral" les pida de cara a unos años.