OT: Falange quiere explicar su programa político a los que se cagaron en ellos

"Esta mañana me he cagado en Falange española". Palabras de Dave, un concursante de Operación Triunfo, ante las cámaras. "¿Y de las JONS? Bueno, ahí también me cago yo". La respuesta es de Noemí Galera, directora de la Academia. El partido de ultraderecha no tardó en reaccionar. Tanto su líder como decenas de acólitos recriminaron al programa la conducta, "pagada con dinero público", y se ofrecieron a presentarse allí "para explicar" sus propuestas políticas.

Dave: hoy me he cagao en la falange Noemi: bueno en eso también me cago yo... Que vengan María: que vengan que vengan, que les estaremos esperando #OTDirecto28SEP que orgullo pic.twitter.com/cVYb2sTwOO — paulala🐻 (@paulala_ot2018) 28 de septiembre de 2018

La queja también llegó a los estudios de TVE de manera formal y la cadena se ha disculpado. Falange argumentaba su crítica diciendo que se trata de "un partido legal". El líder de la formación de extrema derecha, Norberto Pico, envió un correo electrónico... y recibió una respuesta.

Ángel Nodal, defensor de la audiencia, le transmitió sus "disculpas": "Espero que no vuelva a producirse una situación así". También le envió un mensaje de parte de la directora de magacines de TVE: "Lamentamos muchísimo el comentario tan desafortunado del alumno y mucho más el que hizo la directora de la Academia, es intolerable. RTVE aboga por la pluralidad ideológica, religiosa, el respeto, etc. Lo dicho, nuestras más sinceras disculpas y tomaremos las medidas oportunas para que este tipo de acciones no se vuelvan a producir".

Ángel Nodal, Defensor del Espectador en RTVE, pidiendo disculpas a la Falange, un partido (leed la Ley de Partidos y os entrarán escalofríos) que debería estar ilegalizado. pic.twitter.com/WPJltIGraj — ContraEscritura (@ContraEscritura) 16 de octubre de 2018

Falange ha reaccionado así tras recibir el correo electrónico de Operación Triunfo: "Cuando uno mete la pata, se disculpa. Son normas elementales de educación. Pero han encanallado tanto a esta sociedad que incluso la educación es objeto de crítica". No obstante, exigen más. No les vale. Quieren una disculpa personal por parte de Noemí Galera, la directora de la Academia que secundó las palabras del concursante y también se "cagó" en Falange.

Cuando parecía que la polémica iba a morir, apareció Pablo Echenique. El secretario de Organización de Podemos mostró su apoyo a Galera: "A ver si vamos a añadir a los delitos medievales de injurias a la corona y ofensa a los sentimientos religiosos el delito de "ofensa a los sentimientos fascistas".

Mi apoyo a Noemí y a Dave de OT que se cagaron en la Falange.A ver si vamos a añadir a los delitos medievales de injurias a la corona y ofensa a los sentimientos religiosos el delito de "ofensa a los sentimientos fascistas".¿Estamos locos o qué pasa? — Pablo Echenique (@pnique) 16 de octubre de 2018

A lo que el líder de Falange ha respondido: "Pablo, ni siquiera tú te mereces que la televisión pública te insulte".