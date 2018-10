¿Quién está detrás de este misterioso mensaje a Rajoy en 'Marca'?

M. C.

En la era digital parece que muchas veces nos hayamos olvidado de la prensa escrita o, por lo menos, que la hayamos relegado a un segundo plano. Sin embargo, en esos periódicos de papel que tan bien combinan con nuestro primer café del día se encuentran cosas que son imposibles de hallar en su versión online, como el anuncio dirigido a Rajoy del que todo el mundo habla.

Aparece este miércoles en la página 13 del diario Marca ocupando prácticamente todo el espacio de la planilla. En riguroso blanco y negro, con tipografía formal, mucho blanco entre medias y enmarcado en un rectángulo, podemos leer un misterioso mensaje para el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Sr. Rajoy, no sabemos cómo llegar hasta usted, pero creemos que por aquí nos puede leer. Tenemos algo importante que decirle", dice el texto del mensaje anónimo, que no contiene firma ni ninguna otra identificación. Pero eso sí, su buena dosis de intriga no le falta:

Insertar una publi en MARCA para mandarle un mensaje a Rajoy... #bienjugado pic.twitter.com/fYVh5pSQdx — Pablo Juanarena (@ElSpeaker) 17 de outubro de 2018

Por el momento no ha trascendido quién podría estar detrás de este mensaje a Rajoy, pero lo cierto es que hay que reconocer que si el expresidente nunca falla leyendo un periódico, ese es el Marca. No en vano, en esta entrevista con Ana Rosa Quintana emitida en septiembre de 2015, confesaba que se peleaba con su hijo en el desayuno para bien quién se hacía primero con el periódico deportivo.

Aunque en ese momento muchos se rasgaron las vestiduras, conviene recordar que el Marca es el diario español más leído, con 1.843.000 lectores según el último Estudio General de Medios, y copa el 50 % de la cuota de mercado de la prensa deportiva online. Así que, evidentemente, Rajoy no parece ser el único que se pelea por leerlo.

¿Una nueva genialidad de Netflix?

En el resto de páginas del periódico no se hace alusión alguna al anuncio y el remitente no se desvela, así que las especulaciones tienen luz verde. En La Jungla también hemos querido echar a volar nuestra imaginación para lanzar una hipótesis sobre quién podría haber firmardo esta genialidad y, desde la máxima prudencia de aquellos que no tienen ningún tipo de confirmación al respecto, lanzamos nuestra apuesta: Netflix.

Con el estreno de la nueva temporada de House of Cards a la vuelta de la esquina -el próximo 2 de noviembre-, no sería extraño que usasen a M. Rajoy para promocionar la serie en nuestro país. De hecho, Netflix ya nos tiene acostumbrados a innumerables acciones publicitarias distintas y brillantes a partes iguales:

Together we are strong. pic.twitter.com/bWaqTMb6u1 — House of Cards (@HouseofCards) 27 de maio de 2017

Dicho esto, se admiten apuestas: ¿por quién os decantáis vosotros?