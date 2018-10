Los zarpazos de Alejandro Fernández que le convierten en la última esperanza del PP

Era el candidato que todo el Partido Popular quería para amortiguar el efecto Inés Arrimadas en el Parlament. Con un tono afilado y directo que revolvía al bloque separatista y provocaba la risa y el aplauso de los constitucionalistas, Alejandro Fernández, es la última esperanza del PP para resucitar a un partido que apenas sobrevive con tres escaños en el Parlament. "Era unánime que todos en el PP pensamos que es el mejor representante para pilotar este partido en Cataluña. Es él o desaparecemos", resume un alto cargo de la dirección nacional del PP. El actual portavoz del PP en el Parlament, cabeza de lista del partido por Tarragona, anunció este lunes su disposición a presentar su candidatura para suceder a Xavier García Albiol al frente del partido. Un paso al frente que todo el PP ha aplaudido. A continuación, EL ESPAÑOL rescata los mejores zarpazos que este diputado constitucionalista ha dado al separatismo desde el Parlament.

1. A Oriol Junqueras: "No es usted la última galletita del paquete"

En un pleno el 1 de agosto de 2017, el diputado afeaba al entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, que "lleva veinte meses de mandato y usted nunca contesta a las preguntas que se me formulan. Parece que van los primeros en las encuestas, le felicito por ello, pero eso no le convierte en un ser humano especial ni superior. No es usted la última galletita del paquete. Por lo tanto, le pediría que responda a las preguntas que se le formulan. Volveré a empezar: ni Francia ni Alemania ni Italia ni Noruega ni Finlandia permiten la celebración de referendos unilaterales de independencia".

2. A Puigdemont: "Usted ayer fue durante tres horas facha"

Este año han elaborado la lista de supuestos fachas que no admiten parangón en la historia de la humanidad. Antes solo nos metían a nosotros. Ahora no se salva ni el apuntador. Jordi Évole, facha. Isabel Cuixet, facha; Serrat, facha; Xardá, facha; Coscubiela, facha; Arrimadas, facha; Iceta, facha; Macron, facha; Merkel, facha; Enric Juliana, facha. Desde ayer Santi Vila, facha. Una pregunta, señor Puigdemont: hay alguien en el planeta Tierra o en la vía láctea exceptuando a ustedes y al señor Maduro que no sea facha? ¿Uno al menos? De hecho, usted, ayer fue durante tres horas facha".

3. Ante la ley de desconexión: "Defenderemos la libertad hasta que se congele el infierno"

Cuando se aprobó la ley de desconexión en el Parlament el 7 de septiembre, Fernández: "No protesten. Si es necesario estaremos aquí debatiendo para defender la libertad hasta que se congele el infierno. Que les quede claro: hasta que se congele el infierno".

4. "España no es caspa, España es maravillosa"

Durante el pleno del 27 de octubre, Fernández describió en un minuto y medio lo que es España: "Estamos hartos de que digan que es cutre, que es Españistán o un país de parásitos. España es una de las grandes democracias del mundo, una auténtico pilar de la Europa democrática como le han recordado todos los grandes líderes mundiales. No, amigo, no. España no es caspa. España es maravillosa.

5. A Quim Torra, "el activista ultra"

En el debate de política general en el Parlament el 3 de octubre de 2018 hizo un repaso sobre la biografía del presidente Quim Torra. "Si no entendemos las tradiciones del señor Quim Torra no podemos entender lo que pasa en Cataluña. Hoy en Cataluña no tenemos un presidente de la Generalitat, tenemos un activista ultra, tenemos a un agitador radicalizado y eso tiene consecuencias. Tenemos un Parlament que no legisla. Prefieren la confrontación callejera al debate parlamentario".

6. A los separatistas: "Los que espían son ustedes"

Asistimos en los últimos tiempos abochornados a espectáculos de degradación de la vida pública. En algunas comunidades como Valencia o Madrid esos espectáculos corresponden a mi partido. ¿Y en Cataluña? Aquí en Cataluña, los que se han llevado el dinero a paraísos fiscales son los separatistas. Los que espían a las personas por sus ideas políticas son los separatistas. Los que han usado de forma ilegal datos fiscales son los separatistas. Aquí los que han convertido la vida pública en una charca son los separatistas.

7. A Torra: "Usted y yo somos un par de españolazos"

La última vez que consiguió revolver al president Torra fue en el pleno del 5 de octubre, cuando le acusó de sentirse superior y dominado por colonos inferiores. "Es usted muy español. Somos un par de españolazos ysted y yo. No, señor Torra, Cataluña no es ninguna colonia".