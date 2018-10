Cospedal se despide del PP de Castilla-La Mancha: "Lo que os parezca mal lo decís en privado"

María Dolores de Cospedal se ha despedido este domingo en su ciudad, Albacete, del Partido Popular de Castilla-La Mancha. La ya expresidenta del partido en la región pidió a su sucesor, Paco Núñez, que saque "lo mejor" de "cada afiliado" para que el PP siga "unido" y así poder echar a Emiliano García Page del Ejecutivo regional en las elecciones de mayo. La exministra de Defensa pidió a los más de mil afiliados congregados en el palacio de Congresos de Albacete que nunca "dejéis solo en los momentos más difíciles" al nuevo presidente. También lanzó otra advertencia: "Decidle lo que os parezca mal en privado. Hacia fuera, todos como una roca".

La exsecretaria general del PP, enfrentada durante años a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pidió también a los militantes de su región que "cuando llegue el momento de aplaudir, aplaudidle, pero no demasiado". Sin embargo, "cuando llegue el momento de que pase algo mal, lo miréis entre vosotros hacia dentro". Antes de ceder el testigo, Cospedal insistió en que "me he sentido muy querida y muy respaldada a pesar de lo que dicen. En los momentos malos la gente tiene derecho a quejarse", añadió.

Cospedal estuvo acompañada de su esposo, Ignacio López del Hierro, de sus padres y de su hijo Ricardo. Ante todos, incluido el presidente del PP, Pablo Casado, la mano derecha de Mariano Rajoy sacó pecho de los doce años que ha estado al frente del partido en Castilla-La Mancha y recordó que en 2015 el partido se quedó a mil votos de la mayoría absoluta. "Trabajemos juntos porque entonces seremos invencibles. Llevamos una década ganando elecciones en Castilla-La Mancha. Y vamos a seguir ganando y vamos a gobernar", insistió.

Con más del 92% de los votos, Paco Núñez se convirtió en el nuevo presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Escoltado por el presidente Casado y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, el todavía alcalde de Almansa pidió a los más de mil afiliados concentrados en el palacio de Congresos de Albacete "trabajar unidos" para "echar a Emiliano García Page" del Ejecutivo castellanomanchego.

Las primeras palabras de Núñez como presidente regional del partido fueron para Cospedal, a quien agradeció que consiguiera "enderezar el rumbo de este barco" y "convencernos de que si trabajamos juntos podíamos conseguirlo. Nos hiciste ganadores y ese mérito es tuyo".