Willy Bárcenas: "Rajoy nos ha dejado de lado"

El hijo de Luis Bárcenas habla sobre la situación de su padre, el extesorero más polémico del Partido Popular, y la relación familiar con Génova. En una entrevista que se publica este jueves en Vanity Fair, el joven músico que está al frente del grupo Taburete reconoce que su padre "no es ningún santo" pero que tampoco "es el Satanás que han pintado". Además, asegura que "Rajoy nos ha dejado de lado".

El adolescente, que ya ha dado más de 80 conciertos, recuerda en la entrevista que su padre está condenado "por delitos fiscales, no por corrupción". Además, siente pena porque su padre haya pasado de ser "el tipo más querido" en el PP a que los conservadores digan "no le conozco, ¿quién es ese señor?". Pero entiende que "la vida es así".

Sobre la sentencia, Willy Bárcenas dice que "lo que buscaba era un cambio de Gobierno. Eso es así. Lo mires por donde lo mires". Y cree que "la gente se queda con el exterior. Pero si profundizas, esa sentencia está hecha para tirar un Gobierno. Eso ya ha pasado, con lo que ahora todo puede ser más tranquilo en ese sentido".

El músico confía en que "ahora todo puede ser más tranquilo" porque "no debería haber tantos intereses". Y confía en el "recurso al Supremo, porque esas sentencias sé que no son justas. ¡Treinta y tres años (a su padre) y quince (a su madre) me parece de chiste, de coña". El adolescente reconoce sin tapujos que se siente "muy unido" a sus padres. "Para mí lo son todo y lo van a seguir siendo".

Bárcenas junior se siente muy agradecido también con sus amigos. "Cuando dices: señores, necesito ayuda, tengo que reunir 20.000 pavos. He puesto esto y me falta tanto. Y algunos se quedan con la cuenta a cero. Aunque estés triste por la situación, eso te muestra quiénes han estado ahí cuando lo necesitabas. Y eso se agradece muchísimo, porque yo soy igual. Yo soy igual. Siempre digo que en la vida hay dos tipos de personas. Si has matado a alguien y llamas a un amigo hay dos reacciones: o va a la Policía o trae una pala. Yo soy de los que llevan la pala".