Pablo Casado descarta dimitir: "En ningún caso se puede tratar de regalo a algo que no se tiene"

El presidente del Partido Popular ha descartado dimitir por las supuestas irregularidades en un máster que cursó hace diez años en las Universidad Rey Juan Carlos. Lo descarta ahora y lo descartará en un futuro si el Tribunal Supremo decide imputarlo en esta causa. "El PP tiene normas muy tasadas en relación a estas cuestiones para cifrar en qué supuestos y en qué materias se tienen que asumir responsabilidades. No se cumple ninguna de ellas".

En una comparecencia urgente antes de viajar a Colombia, Pablo Casado aseguró que el máster que cursó "en ningún caso se puede tratar de regalo a algo que no se tiene". El presidente del PP recordó e nuevo que "es un curso que habilitaba a escribir una tesis que nunca hice. No tengo un título para colgar en ninguna pared".

Casado también criticó que lleva "cuatro meses de escrutinio exhaustivo" y pidió a la sociedad abrir una reflexión sobre el tratamiento a su caso. "Apelo a hacer una reflexión a si es normal que el Supremo tenga que recibir un caso por base a unas supuestas irregularidades que, en todo caso, estarían prescritas, pero que no se cometieron. Es una labor que tenemos que hacer entre todos".

El presidente del PP insistió en que vivimos en un Estado de Derecho "donde los ciudadanos no tenemos que demostrar la inocencia, sino un instructor la posible culpabilidad". Casado remarcó que "hice todo lo que se me pidió y he tenido a bien exponerlo y facilitarlo desde el día 10 de abril que comparecí en esta sala". Antes de concluir, el líder del partido conservador aseguró que confía "en que se puedan aclarar las cosas".