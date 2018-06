Cinco apoyos de Sánchez en la moción presentan vetos a los Presupuestos

El PP continuará con la normal tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado al no presentar ningún veto a las cuentas, y se une al PSOE que tampoco va a vetar ni a presentar ninguna enmienda tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, el resto de las formaciones de la oposición sí han registrado sus vetos, hasta 61 entre totalidad y a las secciones contra los PGE en la Cámara Alta

Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu han registrado este mediodía sus vetos, todos partidos que han aupado a Sánchez a La Moncloa. A las 12.00 horas de este viernes acababa el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen sus vetos al proyecto y a las secciones del Presupuesto, un plazo que ha coincidido con la moción de censura.

Este mediodía han continuado las comparecencias de altos cargos del Gobierno para dar cuenta de las partidas de los PGE en el Senado, mientras a las 11.40 horas caía el Ejecutivo de Rajoy. Las últimas comparecencias están programadas para esta tarde, sin que vaya a haber cambios, ya que los secretarios de Estado no decaen con la moción de censura y tienen que ser cesados.

Concluido el periodo de comparecencias en comisión, el debate de los vetos pasará al Pleno que comenzará el 5 de junio y los rechazará, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. Con respecto a las enmiendas parciales el plazo concluye el lunes 4 de junio a las seis de la tarde.

Piden cambios al PSOE en las cuentas

A diferencia del PSOE, sus aliados en la moción de censura sí discutirán sus vetos, ya que alegan que es de coherencia política y entienden que, aunque la situación política haya cambiado con la moción, las cuentas siguen siendo las del PP y son negativas para España.

Para Unidos Podemos éstas no son las cuentas que necesita el país y lamentan que no sirven para mejorar el bienestar ni para reducir la desigualdad. Tras respaldar a Sánchez en el Congreso, el senador 'morado' Ferrán Martínez avisa que el cambio que se ha materializado esta mañana no debe limitarse solo al Gobierno sino también debe servir para hacer "políticas diferentes".

En declaraciones a Europa Press, Martínez reclama a los socialistas "atrevimiento" a la hora de introducir modificaciones en las cuentas a través de las enmiendas, aunque el PSOE ya ha rechazado hacerlo.

Mientras, Compromís defiende que los Presupuestos son "malos", "como los eran antes", señala el senador Carles Mulet, quien denuncia que no haya incluido enmiendas que considera "vitales" para la Comunidad Valenciana.

"Simplemente ahora cambia el Gobierno que ha de aplicarlos, y esperemos que los incumpla en la medida de lo posible por qué son malos, para los intereses de la mayoría de los españoles", ha señalado Mulet, cuyo partido aportó sus cuatro diputados para la moción del PSOE.

En Bildu justifican la enmienda a la totalidad en que las cuentas siguen siendo "antisociales e insolidarias". "Independientemente de la situación política, mantenemos que los presupuestos no son buenos para Euskadi ni para el resto del Estado", ha explicado el senador Jon Iñárritu.