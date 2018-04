Rajoy da la cara por Cifuentes y le brinda públicamente "el apoyo del PP"

El presidente del Gobierno ha manifestado "el apoyo del Partido Popular" a Cristina Cifuentes. Con estas declaraciones, Mariano Rajoy intenta contener la crisis sin precedentes que atraviesa la presidenta de la Comunidad de Madrid, acosada por las informaciones que evidencian cada vez más la inconsistencia de un currículum académico que no reconoce como falso. El líder del PP se ha sumado al cierre de filas que ayer pidió su 'número dos', María Dolores de Cospedal, para intentar salvar una convención arrasada por el máster de Cifuentes.

Rajoy ratifica su apoyo a Cifuentes y remite al resultado de la investigación

Rajoy ha brindado su apoyo público a su baronesa madrileña, una de las que más tirón mediático tenía hasta el momento, al menos hasta que la justicia ofrezca más luz sobre el caso. "Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado actuaciones ante la justicia. Será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno", aseguró el presidente a su llegada este sábado a la convención nacional en Sevilla.

"La propia universidad ha remitido al a Fiscalía todas las decisiones, acuerdos y actas. A partir de ahí, no tengo mucho más que decir. Eso no me corresponde a mí", zanjó Rajoy. Cristina Cifuentes intervendrá este sábado por la tarde en la convención nacional.

El presidente también habló por primera vez desde que Carles Puigdemont ha sido excarcelado. El jefe del Ejecutivo reconoció que "las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, tanto de los tribunales españoles como los demás". Además, recordó que el expresidente de la Generalitat de Cataluña "es una persona que está procesada" y "es un prófugo de la justicia".

Rajoy asegura que no ha hablado todavía con la canciller alemana Angela Merkel desde que un juez alemán decidiera poner en libertad a Puigdemont y no juzgarlo por rebelión. "No tengo pensado hacerlo porque es una cuestión de los tribunales. El Gobierno no interviene".