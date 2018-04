El auge de Cs convierte a Rajoy en el mal menor de los nacionalistas y la izquierda

El segundo trimestre del año ha comenzado sin novedades sustanciales en los sondeos electorales. Ciudadanos es el partido que sigue capitalizando, de momento en intención de voto, la crisis separatista en Cataluña casi cuatro meses después de las elecciones del 21-D y seis ya desde el referéndum del 1-O.

Albert Rivera es el dirigente político que lidera claramente las encuestas desde entonces. En una rueda de prensa este lunes, Rivera, que suele masticar hasta el último dato de cocina que ofrecen las encuestas con su equipo, recordaba que son ya una decena los sondeos que dan la victoria al partido naranja con porcentajes que oscilan entre el 20 y el 30% del voto.

El presidente naranja ha pedido cautela, humildad y perseverancia en la línea actual de trabajo. Ciudadanos ha conseguido visualizarse ante la opinión pública como un partido implacable contra el nacionalismo. La andanada del PNV contra Rivera en el Aberri Eguna ha venido a corroborar esa idea.

Cs: no pactar con nacionalistas

Por eso, y a pesar de que el grupo vasco mantiene su negativa a apoyar los Presupuestos, todo indica que acabarán haciéndolo. Cualquier escenario que implique un adelanto de las elecciones generales podría dar la Moncloa a Rivera, que tiene entre sus compromisos no pactar con los nacionalistas.

"No esperamos de los nacionalistas lo que no se puede esperar: lealtada institucional y pensar más en España que de sus intereses particulares", ha dicho Rivera. "Ciudadanos sólo gobernará con constitucionalistas, nunca con nacionalistas: no son socios para pensar en el interés general".

Así que el PNV pone en juego acuerdos ventajosos si renuncia a los Presupuestos. Y coloca además al país ante unas elecciones con el bipartidismo tradicional PP y PSOE en retroceso. Fuentes del entorno de Rivera descartan el escenario de un adelanto de las generales. Y aseguran que el partido ha firmado un acuerdo de Presupuestos con la intención, entre otras razones, de que la legislatura siga viva.

La sensación en Moncloa, tal y como publicó EL ESPAÑOL, es que los Presupuestos saldrán adelante. La intención de Rajoy es celebrar el debate sobre el Estado de la Nación en junio. A partir de ese momento, los partidos se pondrían en modo electoral, ante la inminente celebración de las elecciones andaluzas, que podrían adelantarse a otoño, y las europeas, municipales y autonómicas de mayo del 2019.

Rivera está aprovechando la ocasión para seguir desgastando tanto al PP como al PSOE. A Rajoy le recuerda como los acuerdos con el PNV son traicioneros porque los nacionalistas no son de fiar. Al PSOE de Pedro Sánchez le acusa de alinearse con el nacionalismo por su bloqueo a los Presupuestos.

Rivera acusa Sánchez de ser cómplice de los separatistas si no apoya los PGE

PSOE resta importancia

El PSOE está siendo otro de los grandes damnificados de las últimas encuestas. Sánchez no consigue despegar a pesar del hundimiento de Podemos. El secretario General de los socialistas restó importancia este lunes a los sondeos y aseguró que, para él, sólo son importantes los resultados de las urnas. "No ha habido político que haya respondido a más preguntas vinculadas con las encuestas que yo. Y no lo digo por sacar pecho”, dijo al ser preguntado por los sondeos, entre ellos el de SocioMétrica.

Fuentes de Ferraz recuerdan que, antes de las últimas elecciones, hubo quien pronosticó que Ciudadanos sería segunda fuerza, superando al PSOE, algo que no sucedió. En el PSOE existe la sensación, expresada en público por miembros de la Ejecutiva, de que existe una operación mediática contra su líder. "No nos ponen quintos porque poner por delante a ERC no cuela", explican fuentes cercanas a Sánchez, que creen que el PSOE será la primera fuerza en votos en las autonómicas y municipales de 2019 mientras que Ciudadanos quedará tercero, por encima de Podemos.