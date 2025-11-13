Miras destina 7,3M para que las estaciones depuradoras tengan inteligencia artificial: "mejorará la resiliencia hídrica" de Murcia

La Región de Murcia da otro paso más para seguir a la vanguardia en depuración hídrica. Las estaciones depuradoras de aguas residuales incorporarán la inteligencia artificial (IA), para los tratamientos de depuración y regeneración de las aguas urbanas.

Para poner en marcha esa medida, el Gobierno autonómico invertirá 7,3 millones de euros en ‘Regen-IA’: un proyecto que será impulsado por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (Esamur) para mejorar los tratamientos de depuración, además de la eficiencia energética en todos los procesos.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha subrayado que esta iniciativa va a "situar a la Región de Murcia a la vanguardia de la gestión inteligente del agua en Europa".

De hecho, las estaciones depuradoras murcianas ya son líderes a nivel estatal con una capacidad de reutilización del 98%, debido al habitual déficit de precipitaciones que sufre esta comunidad autónoma, cuyo sector agrícola tiene que buscar alternativas para el riego del campo como el Trasvase Tajo-Segura.

'Regen-IA’ aportará un valor añadido en la supervisión y control de las instalaciones depuradoras, la seguridad de las aguas regeneradas o en la gestión de activos, entre otros aspectos. Este proyecto está incluido dentro de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua y contempla actuaciones orientadas a la planificación, modernización de instalaciones y desarrollo de plataformas digitales que integrarán toda la información del ciclo del agua en tiempo real.

López Miras ha anunciado esta inversión de 7,3 millones de euros durante su intervención en la octava edición del Foro Datagri, celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con el objetivo de impulsar la transformación digital en el sector agroalimentario. Durante su intervención, el presidente regional ha justificado esa inversión porque "mejoramos la resiliencia hídrica para su reutilización en cultivos agrícolas".

López Miras también ha aprovechado su intervención en este foro para sacar pecho de los pasos dados hasta ahora por el sistema de depuración que hay implantado en la Región de Murcia, para paliar los efectos del cambio climático que son cada vez más evidentes en el Levante, con periodos largos de sequía que se ven rotos por alguna dana.

“Hemos convertido el uso eficiente del agua en un modelo admirado por toda Europa”, tal y como ha reflexionado el líder popular. “No sólo reivindicamos el agua, sino que la tratamos con exquisito cuidado, destinando a ello todos los avances posibles. Es un bien demasiado escaso en estas tierras, y eso hace que la tecnología sea una aliada fundamental”.

El Foro Datagri reúne a profesionales del sector agroalimentario, empresas tecnológicas, startups, organizaciones agrarias, cooperativas, centros de investigación y universidades para debatir, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria.

López Miras, a lo largo de su discurso, se ha comprometido ante los agentes del sector a seguir invirtiendo en el sector agrícola murciano: uno de los motores del empleo y de la economía regional. “Seguimos apostando por la digitalización, por la biotecnología y por la economía circular para hacer de nuestra agricultura una agricultura de futuro”.