El Ayuntamiento de Santomera invierte 80.000€ en dos nuevos coches patrulla para mejorar los tiempos de respuesta policial

Presentación de uno de los nuevos coches patrulla de la Policía Local de Santomera en el Colegio Campoazahar.

La flota de la Policía Local ha incorporado dos nuevos coches patrulla. El Ayuntamiento de Santomera ha invertido cerca de 80.000 euros para mejorar los medios materiales del cuerpo y reforzar la seguridad de la localidad.

Estos nuevos coches están equipados con los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad y permitirán a los agentes aumentar su capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las labores de patrulla de todo el término municipal.

La presentación de los nuevos vehículos ha tenido lugar en el Colegio Campoazahar de La Matanza, durante una exhibición de medios de la Policía Local que se extenderá al resto de centros educativos del municipio santomerano.

"La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad, y por eso, seguimos dotando a la Policía Local de los recursos necesarios para que pueda desempeñar su labor con eficacia y garantías”, tal y como ha destacado Víctor Martínez, alcalde de Santomera, durante su asistencia a la exhibición de medios policiales que ha tenido lugar en el Colegio Campoazahar.

“Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en seguridad para garantizar el bienestar y la libertad de nuestros vecinos y vecinas”, según ha insistido el regidor, acompañado de María José Gil, concejal de Seguridad Ciudadana, y María Tornel, concejal de Educación.

Prueba de ello es que durante las próximas semanas, el Ayuntamiento tiene previsto incorporar un nuevo vehículo todoterreno destinado a prestar servicio en los núcleos diseminados de la localidad. Este vehículo será financiado por la Dirección General de Administración Local, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, rápida y eficiente a la ciudadanía.