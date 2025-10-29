Premio al Turismo para MulaFlor: el festival del Ayuntamiento que fusiona arte y tradición con la floración

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Mula ha sido galardonado con el Premio al Turismo en los Premios Ruralmur 2025 por su promoción turística y valorización del patrimonio histórico, cultural y natural del municipio. El festival MulaFlor, que fusiona arte, naturaleza y tradición, ha sido destacado por su capacidad para transformar Mula en un espectáculo floral y creativo, homenajeando la primera floración en España. La concejal de Turismo de Mula, Alejandra Martínez, ha expresado su satisfacción por el reconocimiento, afirmando que Mula se consolida como un referente regional en turismo cultural, rural y experiencial.

El Ayuntamiento de Mula ha sido reconocido con el Premio al Turismo en la décima edición de los Premios Ruralmur 2025, concedidos por la Asociación Ruralmur de Turismo Rural y Artesanía de la Región de Murcia. En concreto, el Consistorio ha sido galardonado por su labor de promoción turística y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y natural del municipio.

El jurado ha destacado -especialmente- la proyección de MulaFlor: el festival que fusiona arte, naturaleza y tradición en un evento que transforma la localidad en un espectáculo floral de color y creatividad, homenajeando así la primera floración de almendros que tiene lugar en toda España.

La entrega de galardones tendrá lugar este jueves, a partir de las 19 horas, en la Casa de la Cultura de Ojós, dentro de la gala anual organizada por Ruralmur para distinguir a entidades, instituciones y personalidades comprometidas con el desarrollo sostenible y la promoción de los valores rurales y culturales de la Región de Murcia.

La concejal de Turismo de Mula, Alejandra Martínez, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento: “Estamos muy emocionados de recibir este premio. MulaFlor es un proyecto hecho con corazón, que une creatividad, sostenibilidad y participación ciudadana para que nuestra ciudad florezca cada año con una propuesta única en la Región”.

Martínez considera que a través de este galardón, Mula "se consolida" como un referente regional en turismo cultural, rural y experiencial, apostando por iniciativas innovadoras que refuerzan su identidad, dinamizan su economía y promueven un modelo de desarrollo turístico sostenible.