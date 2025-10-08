El cementerio de San Javier acogerá el único Don Juan Tenorio inmersivo de toda Europa con 200 personas

Algunos de los actores de Don Juan Tenorio, este martes, en la presentación del espectáculo en el Ayuntamiento de San Javier.

Don Juan Tenorio y Doña Inés se han colado este martes en el vestíbulo del Ayuntamiento de San Javier donde han recitado el célebre poema: Don Juan Tenorio, escrito por José Zorrilla en 1844. De esta forma se ha presentado esta superproducción que se ha convertido en una tradición en la localidad, tras once años llevado a escena por varios colectivos artísticos y culturales.

Más de 200 personas volverán a dar vida al espectáculo: 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', previsto el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 20.30 horas, y cuyo guion arranca con un recorrido por el cementerio antiguo de San Javier que termina frente al escenario, junto al muro exterior del camposanto.

“Es la única representación íntegra del Tenorio que se hace en un espacio mortuorio en Europa”, tal y como ha destacado el concejal de Cultura, David Martínez, este martes, durante la presentación del espectáculo.

David Martínez ha resaltado que "el diálogo entre lo humano y lo espiritual que establece la obra de Zorrilla, al hablar de amor, muerte y redención, encuentra aquí su escenario natural, en el cementerio".

El concejal de Cultura de San Javier, David Martínez, este martes, durante la presentación del clásico de Zorrilla.

En el antiguo camposanto de San Javier transcurre una parte del texto de Zorrilla que adapta y dirige José Antonio Navas que también da vida a Don Juan. De hecho, el montaje se centra en la última parte de la obra con un especial hincapié en la redención y el perdón.

El espectáculo comienza antes de la representación teatral, con un recorrido por el cementerio, siguiendo la estela de miles de velas y decenas de altares con imágenes religiosas, reproducciones de pinturas religiosas. Todo ello, con música instrumental y coral que pone la banda sonora a un recorrido entre tumbas y panteones una experiencia inmersiva para el público asistente.

El espectáculo “Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier”, reunió a 1.500 espectadores el pasado año. Las entradas ya están a la venta por 15 euros en www.compralaentrada.com, en las Confiterías La Cierva de San Javier y Santiago de la Ribera y en la Papelería Gala de San Javier.

Martínez invitó a “la ciudadanía, visitantes y amantes del teatro y la cultura, a participar de esta experiencia única que une literatura clásica con una puesta en escena innovadora”. El edil de Cultural también aprovechó la presentación para invitar a los vecinos a que "engalanen" los nichos, tumbas y panteones del camposanto, para potenciar esta experiencia artística y espiritual.

Este año, como novedad, se contará con la participación en esta edición de entidades culturales y artísticas como la Asociación de Belenistas de San Javier, el Grupo de Teatro San Javier, la Coral Stella Maris Björk, la Campana de Auroros de Las Torres de Cotillas o la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani.