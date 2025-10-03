El Colegio ELIS Murcia cumple 35 años sumando premios y miles de alumnos en su plan de estudios británico y español

La directora ejecutiva del Grupo Cognita, Vanessa Grimward, durante la celebración de los 35 años de ELIS Murcia.

El Limonar International School (ELIS) Murcia ha cumplido 35 años de trayectoria. Su campus de Buenavista ha acogido el acto de homenaje para celebrar que ascienden a miles los estudiantes que han pasado por sus aulas, recibiendo una formación académica de excelencia unida a un profundo compromiso con los valores humanos y el bienestar personal.

A lo largo de su historia, ELIS ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, figurando de manera habitual en los principales rankings independientes de los mejores colegios de España. También ha sido distinguido en diversas ocasiones dentro del propio Grupo Cognita por su desempeño, resultados y la valoración de las familias.

Actualmente, el centro cuenta con casi 900 alumnos que se benefician de un plan de estudios británico y español que garantiza a sus estudiantes la obtención de una doble titulación oficial en Secundaria y Bachillerato. Esta dualidad les abre las puertas de las mejores universidades de Europa y Estados Unidos, entre otros destinos, para desarrollar con éxito su trayectoria profesional.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos transmitir nuestro sincero reconocimiento a ELIS, por enseñar durante estos 35 años valores como el esfuerzo, el sacrificio y el respeto además de una educación de calidad”, tal y como ha destacado el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera.

Durante el acto de conmemoración también se rindió un sentido homenaje a los fundadores del colegio: Antonio Alonso y José Lorite, cuya visión pionera permitió que ELIS Murcia se convirtiera en referente educativo en la comunidad murciana. Asimismo, se destacó el papel de los exalumnos presentes, por su trayectoria profesional en la medicina, la abogacía, la investigación, el deporte...

Una foto de familia tras la conmemoración del 35 aniversario de ELIS Murcia.

El 35 aniversario ha contado con la asistencia de la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miriam Fuertes, y la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Juana Mulero, así como representantes del AMPA, exdirectivos y directivos actuales de Cognita: la red internacional de más de 100 colegios en tres continentes a la que pertenece ELIS Murcia.

De hecho, su directora ejecutiva, Vanessa Grimward, ha sido reconocida como la mejor directora de colegio en Europa, por la prestigiosa firma educativa Pearson.

"Las buenas prácticas de ELIS trascienden más allá de la comunidad local y benefician a niños y profesores en toda la geografía española, siendo un ejemplo para todo el grupo tanto a nivel nacional como internacional”, tal y como ha destacado Álvaro de Miguel, director general de Cognita para España e Italia.

Uno de los pilares fundamentales de ELIS Murcia es la formación en cinco valores cruciales en la vida: respeto, consideración, perseverancia, amabilidad y cuidado. "Esta filosofía, unida a una atención integral al bienestar del alumno, busca desarrollar no solo excelentes estudiantes, sino también ciudadanos globales comprometidos con la sociedad y el medio ambiente".