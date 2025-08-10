Hidrogea recibe el sello 'Reduzco' del Ministerio para la Transición Ecológica por reducir su huella de carbono

La compañía ha rebajado un 8,33% la intensidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en el trienio comprendido entre 2022 y 2024.

Hidrogea ha dado un paso más en su compromiso con el medio ambiente al obtener el sello ‘Reduzco’ del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este reconocimiento acredita que la compañía que gestiona el agua que llega a miles de hogares de la Región de Murcia no sólo calcula su huella de carbono, sino que ha logrado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años.

"Hidrogea ha rebajado un 8,33% la intensidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en el trienio comprendido entre 2022 y 2024", según destaca Eva Franco, directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidrogea.

Tales datos se han conseguido porque la firma ha reducido las emisiones directas en sus procesos o vehículos, entre otras acciones asociadas a la generación de energía y todas las demás emisiones indirectas que se producen en la cadena de valor de la organización.

El sello ‘Reduzco’ que ha recibido Hidrogea forma parte de una hoja de ruta estatal que distingue a aquellas organizaciones que tras medir su huella de carbono, se comprometen a reducirla y compensarla. Hidrogea ya contaba con el primer nivel (‘Calculo’) y se convierte así en una de las entidades referentes en sostenibilidad hídrica del sureste peninsular.

“Esto muestra el nivel de compromiso climático que nos hemos marcado en Hidrogea, ya que abarcar todos los tipos de emisiones asociadas a nuestra actividad, no sólo las directas, es más complejo tanto de medir como de mitigar”, según ha recalcado Eva Franco.