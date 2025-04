Lidia Torrent triunfa con su testamento del Entierro de la Sardina que movilizará a un millón de personas en Murcia

La televisiva Lidia Torrent encarnó este viernes por la noche el papel de Doña Sardina, para leer su testamento, desde el balcón del Ayuntamiento de Murcia, como antesala del multitudinario y espectacular Entierro de la Sardina que se celebrará este sábado en la capital del Segura.

La lectura del testamento provocó que se colgase metafóricamente hablando el cartel del sold out en La Glorieta, no cabía ni un solo alfiler, para escuchar a Doña Sardina 2025 afirmar a los cuatro vientos que "no hay tierra más generosa" en el mundo que la huerta del Segura, con guiños al Real Murcia y al tenista Carlos Alcaraz.

También hizo una crítica irónica del nuevo plan de movilidad que tanta polémica ha despertado entre los vecinos, a la histórica falta de agua que arrastra Murcia, incluso les tiró de las orejas a los políticos "enzarzados en historias" y a los que mandó directos a un bancal.

Estuvo acertada la comunicadora con más de 334.000 seguidores en Instagram y el alcalde de Murcia, José Ballesta, se lo ha agradecido en su cuenta de X: "Doña Sardina, Lidia Torrent, se ha despedido de Murcia arropada por el cariño de los sardineros y el alma de una ciudad que la quiere. Mañana se cerrará el círculo: será el Entierro, será la Quema… y volveremos a soñar con esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. ¡Viva el Entierro de la Sardina! ¡Viva Murcia!"

El alcalde también ha tenido palabras de elogio para los ciudadanos por su implicación en esta edición de las Fiestas de la Primavera y para la Agrupación Sardinera, uno de los motores de estas fechas que tanto turismo mueven por la capital del Segura: "Entre la alegría, la generosidad y el arte de los sardineros, Murcia ha vivido otra tarde para el recuerdo con el desfile del Testamento. Una ciudad que no solo celebra… se entrega".

Este sábado, con motivo del Entierro de la Sardina, para evitar problemas en la fluidez del tráfico y que se conduzcan vehículos bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento de Murcia ofertará 400.000 plazas gratuitas en el transporte público. Además, habrá autobuses de reserva para reforzar las líneas nocturnas con destino a las distintas pedanías y se ofertarán 8.000 plazas de parking, a coste cero, en los aparcamientos de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia, para evitar la circulación de vehículos buscando estacionamiento.

También estarán operativas las lanzaderas para conectar la estación de tren de El Carmen con el aparcamiento disuasorio de la Ciudad de la Justicia o enclaves estratégicos, como el Malecón, donde se ubica la mayor concentración de barracas, o la Plaza Circular, donde confluye gran parte de la actividad sardinera.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha recordado que esta iniciativa se pone en marcha ante la previsión de visitantes que recibirá este sábado la capital del Segura: "Esta medida permitirá ofertar 400.000 plazas gratuitas este sábado, en el transporte público, dando así respuesta a la demanda existente en una jornada en la que alrededor de un millón de personas acuden a disfrutar de la magia sardinera. Además, se logra reducir el tráfico en la ciudad, ofreciendo una alternativa para que los ciudadanos puedan disfrutar con tranquilidad de una fiesta que se vive en la calle".