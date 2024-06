López Miras dedicará su mandato a "acabar con los prejuicios y tópicos" contra la Región de Murcia

Día de la Región de Murcia para la historia: este domingo 9 de junio, Carlos Alcaraz disputa su primera final de Roland Garros. Y como era de esperar, en los corrillos de muchos de los asistentes al acto institucional, sobrevolaba la figura del crack mundial del tenis solo unas horas antes de saltar a la pista central de París. Prueba de ello es que hasta el presidente murciano, Fernando López Miras, ha tenido un guiño para el veinteañero de El Palmar durante su discurso protocolario:

"A nadie se le oculta, en la Región de Murcia, en España o en cualquier lugar del mundo que vivimos uno de los mejores momentos en la historia deportiva de esta tierra. Lo demuestra que dentro de unas pocas horas veremos a nuestro paisano Carlos Alcaraz, que hace dos años nos acompañaba en este escenario, en la mismísima final de Roland Garros, algo inimaginable…", tal y como ha subrayado López Miras.

"Como inimaginable, podía parecer, tener a un equipo de baloncesto local, el UCAM Murcia, en la final de la Liga ACB contra el Real Madrid. El gran artífice de esta hazaña, de este hito histórico, es otra medalla de Oro de la Región de Murcia, mi querido José Luis Mendoza", según ha proseguido el presidente autonómico, sin olvidarse de otros dos equipos murcianos: "El Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia protagonizarán, 18 años después, la final de la Liga Nacional de Futbol Sala".

El otro protagonista destacado del discurso de López Miras ha sido el difunto actor aguileño Paco Rabal: solo unas semanas después de la polémica vivida por la retirada de su nombre y el de su mujer, Asunción Balaguer, de la plaza y del centro cultural de Alpedrete, cuyo Ayuntamiento dirigen PP y Vox. "La concordia no supone renunciar a aquello en lo que cada uno piense. Obliga a respetar, no solo a respetar, sino a valorar las opiniones de quienes no piensan como uno mismo", según ha reflexionado el presidente regional.

Fernando López Miras ha parafraseado durante su discurso a Paco Rabal que nunca escondió su simpatía por el partido comunista -"me enorgullezco de tener amigos de todas las clases sociales y de ideas diferentes a las mías"- para lanzar una crítica velada al PSOE por sacar adelante la Ley de Amnistía:

"Considero indispensables las leyes que garantizan la igualdad de los españoles en todos los ámbitos, también ante la ley. Igualdad que, como estamos viendo estos días, se aplica según el territorio. Es un error. Muchos de ustedes saben que lo es. Todos debemos cumplir la ley y a todos nos corresponde disfrutar de la distribución de los recursos, sean éstos económicos, naturales o de cualquier tipo. Todos por igual. Por ello, este presidente peleará donde sea necesario porque algo tan simple de entender se aplique: todos los españoles somos iguales".

Vídeo institucional con motivo del 9 de junio Día de la Región de Murcia.

López Miras ha insistido en la idea de que el Gobierno central debe "actuar de manera coordinada y leal" con todas las autonomías. "Debemos administrar los recursos con tanta prudencia como lo hacen todas las familias murcianas que bregan, cada vez más, por llegar a fin de mes. Administrar el dinero público para que disfruten en condiciones óptimas de una sanidad y educación plena, el acceso a cualquier servicio público en igualdad de condiciones al margen de su patrimonio y, en definitiva, que puedan ser libres. Libres para elegir colegio, instituto o universidad, centros médicos, transportes públicos, becas, ayudas a los más desfavorecidos…".

Tales palabras han llevado al presidente murciano a advertir públicamente de que dedicará su mandato a que la Región de Murcia gane peso en Madrid, respecto al resto de comunidades autónomas, en cuestiones como la financiación autonómica, las infraestructuras o el agua, para frenar a los que quieren "dinamitar" el Trasvase Tajo -Segura. "Admito que tengo una obsesión y a ello dedicaré mi Presidencia. La dedicaré a mostrar todo este talento donde haga falta, a acabar con los prejuicios y tópicos sobre nuestra región, en mirar de tú a tú al resto de territorios. Ningún complejo, nada que envidiar sino más bien todo lo contrario. Mucho de lo que presumir".

"Debemos mostrar el mundo que la Región de Murcia no es solo una región hermosa y diversa, sino también tierra de gente valiente, creativa y perseverante. Hoy, como cada año, reconocemos a algunos de esos hombres y mujeres, que nos hacen sentirnos orgullosos cada 9 de junio y que nos hacen presumir que somos sus hermanos, y con sus éxitos nos alegramos todos los días del año".