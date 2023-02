López Miras critica a Vox por la moción de censura: "Me parece demasiado frívolo y poco serio"

En esta legislatura, sin lugar a dudas, si hay algún político en España con experiencia en lidiar con mociones de censura, ese es Fernando López Miras. De modo que el presidente de la Región de Murcia no se ha andado por las ramas para lanzar varias reflexiones de calado sobre la moción, con un trasfondo crítico hacia Vox, por su falta de seriedad, por presentar una iniciativa así, sabiendo que Ramón Tamames no tiene apoyos suficientes.

"Creo que somos muchos los que estamos cansados de la deriva del Gobierno de España. Estamos cansados de la ausencia de decisiones, de que las decisiones que se toman sean sectarias e ideológicas y de que al final no se ponga solución a los problemas reales de los españoles", tal y como ha subrayado el dirigente popular. "Pero realmente, una moción de censura, con todo el respeto para el profesor Tamames, una moción que se presenta sabiendo que no se va a ganar, no sé si es la forma de poner en evidencia al Gobierno del señor Sánchez".

[Abascal registra la moción de censura de Vox: "O Sánchez o el profesor Tamames"]

López Miras ha realizado estas reflexiones, este lunes, en su visita al nuevo centro de salud mental infanto-juvenil de El Palmar, donde ha anunciado que el Servicio Murciano de Salud consolidará 2.500 empleos. Llegado el turno de preguntas, los periodistas le han pedido su opinión sobre la moción de censura, a la vista de que en marzo de 2021, el presidente autonómico salvó ese match ball político con el apoyo de los tres diputados díscolos de Vox, a cambio de cederles la Consejería de Educación.

El dirigente popular ha defendido esta iniciativa en un estado democrático, pero ha cargado contra el partido de Santiago Abascal por crear una cortina de humo que aleja del debate público asuntos que incomodan al Gobierno, como la cascada de rebajas de condenas a violadores. De hecho, la Audiencia Provincial de Murcia ya ha rebajado 21 de las 53 sentencias firmes revisadas, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Una moción que va a liderar una persona que sabe que no va a ser el presidente del Gobierno, no sé cuál es la finalidad que tiene, no sé qué es lo que pretende Vox y el profesor Tamames con esto. Vamos a asistir a una moción de censura, que es un instrumento legítimo, pero ya sabemos que quien la va a liderar no va a ser el presidente del Gobierno y lo sabemos porque los números no dan", tal y como ha remarcado López Miras, en alusión a la falta de apoyo que tendrá esta iniciativa por parte de la bancada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

"Por otro lado, alguien podría decir que la moción de censura también se puede presentar para escenificar una alternativa política: ¿la alternativa que representa Vox es la del señor Tamames? Me parece todo demasiado frívolo y poco serio y quien más encantado está es el señor Sánchez, y el Partido Socialista, porque hablando de esto, dejamos de hablar de ley del 'solo sí es sí' que ya ha rebajado las penas o ha excarcelado a más de 600 violadores, y dejamos de hablar de la crisis económica y social a la que se enfrentan las familias con el alza de los precios de la alimentación".

Sigue los temas que te interesan