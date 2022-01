El fiscal archiva la última de las tres denuncias con que PSOE y Cs justificaron la moción al PP en Murcia

La Junta de Portavoces de este miércoles en el Ayuntamiento de Murcia se prevé caldeada. Todo ello, debido a que la Fiscalía ha archivado la última de las tres denuncias con las que PSOE y Ciudadanos justificaron la moción de censura contra el Partido Popular en el Consistorio de la capital. Una a una, las diligencias de investigación han entrado en un callejón sin salida después de ser desalojado de La Glorieta el regidor del PP, José Ballesta.

En octubre se produjo el primer revés judicial al argumentario de la famosa 'Operación Madrid' que pactaron las altas esferas socialistas y naranjas para atajar la corrupción del PP en La Glorieta. Tan solo siete meses después de que José Antonio Serrano (PSOE), con la ayuda de Mario Gómez (Cs), se hiciese con la Alcaldía capitalina, se venía abajo una de las denuncias.

En aquel mes, el exalcalde de Murcia, José Ballesta, compareció en rueda de prensa para informar de que la Fiscalía había archivado la denuncia que presentó Ciudadanos por unas modificaciones del contrato de suministro, diseño, instalación y mantenimiento de la iluminación para las fiestas de Navidad y de Primavera. No hubo irregularidades.

Ballesta exigió una "rectificación pública" a Inés Arrimadas. No recibió nada. Después vino el segundo varapalo al argumentario de las corruptelas: también se archivaron las diligencias abiertas por el supuesto fraccionamiento de 169 contratos menores en pedanías para adjudicárselos a dos empresas. La Fiscalía concluyó que los contratos contaban con los informes favorables de los servicios municipales y consideró "acreditada" la existencia de un interés público.

Tan solo quedaba en pie la denuncia que interpuso el PSOE contra el popular José Ballesta por los vídeos que utilizó durante la campaña electoral de 2019, donde aseguraba que eran los mismos que presentó una empresa que luego resultó adjudicataria del servicio de parques y jardines. La Fiscalía concluyó que "los hechos no serían constitutivos de delito", en base a estas conclusiones de un informe del Instituto Armado:

"Respecto a la utilización de vídeos renders en la campaña electoral del candidato José Ballesta, la Guardia Civil realizó un examen de informática forense sobre tales metadatos, emitiendo un riguroso y meticuloso informe en el que concluyen que no consta que tales metadatos fuesen anteriores al pliego con las bases del concurso, y que, aunque es evidente que las imágenes utilizadas por el candidato a alcalde, José Ballesta, y los vídeos utilizados por la empresa son similares (no iguales), ello se explica porque el autor del tales vídeos fue el mismo, pero los metadatos de los vídeos, los zoom y los colores que se exponían en la denuncia son distintos".

La guinda que ha terminado de levantar una polvareda política es el hecho de que el mencionado auto de archivo de la denuncia del PSOE está fechado el 28 de julio, pero ha trascendido en enero de 2022, lo que ha provocado enorme malestar en el PP. "En la Junta de Portavoces voy a pedir explicaciones al alcalde, José Antonio Serrano, para saber porqué ha tenido seis meses en un cajón el archivo de su denuncia", reflexiona Rebeca Pérez, portavoz dle PP en el Ayuntamiento de Murcia. "Han intentado hacer creer a la opinión pública que esa denuncia seguía adelante".

Rebeca Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia.

Emprenderán acciones legales

A juicio de la portavoz popular en La Glorieta, "el actual alcalde socialista queda deslegitimado para gobernar el Ayuntamiento de Murcia, por lo que desde el PP pedimos su dimisión de forma inmediata ante este escándalo". Este jueves se celebrará el Pleno de enero y el Partido Popular está estudiando presentar algún tipo de iniciativa, de momento, Pérez avanza que van a estudiar emprender acciones legales por faltas continuadas contra el honor por parte de todos los que han hecho declaraciones y han intervenido en esta denuncia falsa.

"El Pleno se celebrará de forma telemática y la decisión la han tomado sin consultar al resto de grupo porque después de todo esto, quieren que la sesión pase sin pena ni gloria sin un cara a cara con la asistencia de público", critica la portavoz popular.

Desde la Ejecutiva regional del PSOE, una fuente achaca a un error del letrado la demora en la notificación del archivo de la denuncia con la que justificaron la moción de censura: "El abogado recibió en agosto un correo notificando el archivo, pero pidió el auto y las diligencias de la Guardia Civil en varias ocasiones, de forma que el contenido íntegro del auto no lo recibió hasta el 4 de noviembre y se le pasó notificarlo al partido".

Esta fuente socialista de la calle Princesa avanza que "no compartimos el archivo decretado por la Fiscalía y vamos a presentar una demanda por el vídeo del candidato del PP en las elecciones de 2019: la moción de censura estaba justificada porque en el Ayuntamiento de Murcia estaban haciendo mal las cosas y lo seguimos pensado". De momento, la Fiscalía no opina lo mismo porque el equipo del popular José Ballesta no tiene más asuntos pendientes.

