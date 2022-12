El mensaje de Fin de Año de Isabel Díaz Ayuso: "Nunca Madrid había tenido tantos sanitarios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acabado el año casi como ha empezado cada día en este 2022: alabando la libertad que se vive en Madrid y criticando el modelo sectario del gobierno.

Para eso, en su discurso de Fin de Año, ha querido asumir las palabras de dos dirigentes españoles: el rey Felipe VI y el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

Del Rey ha asumido el tirón de orejas que quiso dar a todos los partidos políticos en su mensaje del 24 de diciembre para acabar con la tensión política que vive el país. "Hago mías las palabras de Su Majestad el Rey en el discurso de la pasada Nochebuena: un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. Y así opino: una sociedad enfrentada no avanza".

Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de Fin de Año. E. E.

De Adolfo Suárez, que "sigamos aprendiendo la lección de convivencia que guarda nuestra Constitución porque, como dijo el primer presidente de nuestra joven Democracia, Adolfo Suárez, 'aunque la concordia es difícil, cuando se logra, alcanzamos momentos estelares en la humanidad'. Idea que suscribo enteramente: cuando se logra la concordia alcanzamos momentos estelares en la humanidad".

Ambas afirmaciones como si el Pisuerga, en este caso, no pasara por Madrid y ella no formara parte de esa clase política que debe asumir la concordia como principio activo.

En su repaso por su gestión de la Comunidad de Madrid en este año tampoco ha habido ningún tipo de autocrítica y sí una lista de lo prometido y lo cumplido por su partido por si alguien está ya pensando que menos de seis meses hay elecciones.

"El año que dejamos ha sido bueno para la Comunidad de Madrid: hemos seguido trabajando para mantenernos como el motor económico de España, aportar los mejores hospitales públicos de la nación, resucitar el turismo nacional e internacional, convertirnos en el centro digital de Europa y Norte de África, impulsar la mayor obra del Sur de Europa, que es Madrid Nuevo Norte, y cumplir ya más del 95% de nuestro programa electoral".

Y añade: "Prometimos rebajar los impuestos, y lo hemos hecho; prometimos la gratuidad del transporte público para los mayores, y ocurrirá a partir de mañana; prometimos rebajar las tasas universitarias, y lo hemos hecho; prometimos un plan para abaratar el alquiler de vivienda para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y mujeres jóvenes embarazadas, y ya hemos comenzado con seis promociones en el barrio de Valdebebas, y los municipios de Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y Alcorcón con alquileres un 40% más bajos que el precio del mercado. Y prometimos congelar las tarifas del agua y del transporte público, y también lo hemos hecho".

Incluso en los problemas que ha sufrido la región con las diversas huelgas sanitarias, Díaz Ayuso ha sacado pecho de su gestión: "Hemos hecho fijos a más de 10.000 sanitarios; se han mejorado las condiciones salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria. La Comunidad de Madrid cuenta con 5.000 profesionales más que antes de la pandemia. En total, los profesionales que dan cobertura a la sanidad pública ascienden a 92.000. Nunca Madrid había tenido tantos profesionales sanitarios ni tanta estabilidad laboral".

Isabel Díaz Ayuso, durante la grabación del mensaje de Fin de Año. E. E.

"Es un hito en España, y en Europa, el nuevo edificio de seis plantas y 16.000 metros cuadrados, dotado de la tecnología más avanzada en el bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, así como las Nuevas Urgencias del Niño Jesús, la UCI Neonatal de La Paz, o el nuevo servicio de oncología y radioterapia del Hospital de La Princesa", ha asegurado la presidenta madrileña.

Para 2023, Isabel Díaz Ayuso no ha pedido ningún deseo concreto pero sí advierte de que, en este año electoral, "es evidente que cada día se necesita defender con absoluta claridad la España fiel" y "si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos, desaparecerá".

Consciente de que el próximo año hay mucho en juego, Isabel Díaz Ayuso ha querido terminar su mensaje de 31 de diciembre deseando lo mejor para este 2023, "que será un año decisivo en nuestra Historia" y pidiendo que lo "afrontemos con valor, entusiasmo, y la sabiduría de las tremendas lecciones aprendidas".

"España entera sabe que, con nosotros, con la Comunidad de Madrid, se puede contar. La casa de todos. La de siempre con más ganas que nunca". Feliz 2023.

