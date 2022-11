Miles de personas se manifiestan en Madrid por la sanidad pública: "¡Ayuso dimisión!"

Este domingo unas 200.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han congregado en el centro de Madrid bajo el lema Madrid se levanta por la sanidad pública. El objeto de la protesta ha sido pedir mejoras en la Atención Primaria y cargar contra la gestión del Gobierno regional con cánticos como "Ayuso dimisión".

Las renuncias de varios cargos en la Atención Primaria y las polémicas por la saturación de los centros de urgencias extrahospitalarias han desencadenado esta marcha, convocada por asociaciones vecinales y de pueblos de Madrid, la popular Marea Blanca, personajes del mundo cultural y los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Podemos.

"¡Ayuso dimisión, por su mala gestión!"; "A las urgencias de mi barrio quiero entrar, estamos hartas no aguantamos más, nuestra salud no es un juego, basta ya", o "Ayuso, escucha, Madrid está en la lucha", han sido algunos de los lemas que han entonado los manifestantes.

Entre la multitud, que ha confluido en Cibeles desde cuatro puntos (Nuevos Ministerio, Ópera, Hospital La Princesa y Atocha), se encontraban ciudadanos de diversa índole. Nutridos grupos de profesionales sanitarios, revestidos de batas blancas, pero también militantes de la izquierda radical, portando banderas republicanas o del PCE; sindicatos médicos y de enfermería o familias de padres con hijos.

"Esto es mezclar churras con merinas. ¿Qué tendrá que ver la República con la sanidad pública en Madrid?", se pregunta con indignación un joven manifestante que acusa el contraste de los allí presentes cuando se cruza con los citados grupos de izquierdas. "La tía borracha", es como se refieren algunos activistas a la presidenta madrileña.

Poco después del medio día, en el paseo del Prado -frente al Jardín Botánico- una anciana de 85 años, que prefiere no desvelar su identidad, se abre paso entre una marea de pañuelos blancos y pancartas. "¡Estoy aquí para defender la sanidad pública!", exclama con orgullo a EL ESPAÑOL.

Ella reconoce que no ha sufrido en primera persona ninguno de los problemas que adolece el sistema sanitario madrileño y que han motivado la protesta de este domingo. Pero sí su hijo. "Le retrasaron en muchas ocasiones sus tratamientos oncológicos por la saturación que hay en los hospitales", se queja.

"¿Y cómo está, que es lo más importante?", pregunta este diario sin hayar respuesta alguna en un semblante transfigurado. Al borde de las lágrimas. "Ya se fue", lamentan las dos personas que acompañan a esta octonegaria madrileña, que se encoge de hombros sin poder añadir nada más.

Sin embargo, con una indulgencia desconcertante, recobra la voz para matizar que "nadie tiene la culpa de lo que le ha pasado ¿eh?, estaba destinado que fuera así y punto". Entre las consignas que ella grita no se encuentran las de "Ayuso dimisión". Porque a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le pide que se marche, sino que invierta más recursos en la sanidad.

A unos metros, parapetados por una gran pancarta, se encuentran las líderes de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, junto a Íñigo Errejón, de Más País. "Fuera las siglas políticas, aquí no pintan nada", les espeta un manifestante que porta la camiseta de una plataforma de pensionistas. "Ahora las quitamos", zanja Errejón con una media sonrisa.

Poco antes de este episodio, la líder de la oposición en la Asamblea madrileña ha atendido a los medios de comunicación para defender que la Sanidad "no se toca ni se desguaza". Según Mónica García, la sociedad madrileña "está diciendo basta ya".

"Estamos viendo aquí a la sociedad civil organizada para decirle a Ayuso que la sanidad no se toca, no se desguaza para vendérsela al peor postor, no se vende, es el patrimonio y la identidad de todos", ha señalado García. La dirigente de Más Madrid ha subrayado que la presidenta tiene dos opciones, que pasan por "retratarse, pedir perdón y cesar al consejero" o "irse ella".

