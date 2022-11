Vox atiza a Ayuso por el caos en los centros 24 h y se une a la izquierda: "Pague a los médicos"

Bronca política en la Asamblea de Madrid por el caos total en los centros sanitarios 24 horas que comenzaron a funcionar la semana pasada sin médicos, enfermeros y celadores en muchos de ellos. Vox se ha sumado a las críticas de la izquierda y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de gastar dinero en "autopromoción" y "pague mejor" a los médicos para evitar "los problemas" en la Atención Primaria.

Mientras PSOE y Más Madrid han calificado de "chapuza" una reapertura "sin médicos" y ha acusado a Ayuso de "poner en peligro la salud de los madrileños", Vox ha elevado el tono y se ha unido a sus críticas denunciando los "gastos superfluos" de su Gobierno que acrecienta "el Estado de la ruina".

"Se gasta 72 millones de euros en promocionar a su Gobierno, en promocionarse a usted. Y otros 20 en cursos de formación de sindicatos. Haga el favor de pagar mejor a los médicos y, a lo mejor, no tendríamos los problemas que hay en todos los centros de Atención Primaria", ha afirmado este jueves la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

[¿Qué está pasando en la Sanidad madrileña? Ceses y huelgas anuncian un otoño caliente para Ayuso]

De esta forma, Vox ha exigido que Ayuso reduzca esos 72 millones en campañas de promoción y deje de "regar a los sindicatos de la hoz y el martillo", "a los sindicatos comunistas", con el dinero de los madrileños.

Ante este posicionamiento de Vox junto a Más Madrid, PSOE y Podemos, Ayuso ha sacado toda la artillería contra Monasterio. "Qué fácil es ser de Vox: la gran perfección de no hacer nada y criticarlo todo", ha afirmado para acusar a la formación de "soplar y sorber" al mismo tiempo.

Ayuso ha criticado el discurso "poco elaborado" de Vox y le ha preguntado a Monasterio si se va a poner ahora "a la cabeza de las Mareas Blancas" cuando nunca en la Comunidad de Madrid ha habido "tantos sanitarios y mejor pagados".

Centros sin médicos y enfermeras

Sin duda, los problemas de estos días con la apertura de los 80 centros de atención 24 horas que se encargan de la atención de la urgencia hospitalaria en Madrid han protagonizado el debate político en la Asamblea.

[La oferta de Ayuso para que los médicos no hagan huelga: centro de trabajo fijo y guardias voluntarias]

En los últimos días, se han notificado centros sin médicos, enfermeros o celadores e, incluso, algunos de ellos no han abierto sus puertas. En otros, con personal bajo mínimos y sin apenas material sanitario ha habido hasta agresiones, como la ocurrida este fin de semana en el Centro Sanitario 24 horas en Guadarrama.

Ante esta situación, en la que algunos sanitarios son obligados a desplazarse a otras localidades, tanto Ayuso como el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, les ha puesto en la diana evitando usar la palabra "boicot". Hoy ha dado las graciaa los sanitarios que acuden a trabajar a los centros 24 horas pese al "terror sindical" y al "terror político" que, a su parecer, está infundiendo la izquierda.

Denuncia ante la Inspección Sanitaria

Durante el Pleno, Más Madrid ha anunciado que presentará una denuncia ante la Inspección Sanitaria por la "negligencia" en la apertura de estos centros y ha criticado que Ayuso "insulte" a los sanitarios "llamándoles vagos".

"¿Cómo se atreve? El orgullo que sienten por la profesión mis compañeros no cabe en esta Cámara. Nunca va a entender ni comprender ni su vocación de servicio público ni su compromiso. Cuando nos acusa de no querer trabajar y de boicotear el sistema en el que estamos trabajando no tiene ni idea de lo que habla porque nuestra pasión en nuestra profesión", ha declarado.

Así, le ha exigido que pida perdón a los sanitarios, quienes han sido "agredidos" porque se les pone "en una diana"; a los pacientes que han estado "peregrinando de centro de salud en centro de salud buscando un médico", así como que pida perdón por "el despropósito, por la improvisación, el caos y la chapuza". De no hacerlo, Mónica García le ha pedido que dimita.

🚨 Llevamos la situación de las urgencias a la Inspección Sanitaria.



Vamos a defender la Atención Primaria del ataque de Ayuso. pic.twitter.com/rgv3TZxen3 — Más Madrid (@MasMadrid__) November 3, 2022

"Un desastre que rompe récords"

Desde el PSOE, su portavoz, Juan Lobato, le ha recordado a la presidenta regional que "hace semanas" le pidió que "no desmantelara los centros de urgencia y que no los dejara sin médicos". "Se lo dije hace 6 meses que no despidiese a 6.000 profesionales sanitarios que eran necesarios, y ahora viene a decirnos que no tenemos urgencias y que las listas de espera se disparan porque no hay médicos", ha proseguido.

"No lo ha hecho lo que pedimos y esto es un desastre que va a batir todos los récords. Es muy difícil en tan poco tiempo hacer tanto daño a la sanidad pública", ha lamentado, al tiempo que le ha pedido que "trague saliva, pida disculpas y rectifique".

La respuesta de Ayuso a los socialistas ha sido acusarles de "sembrar el miedo" con la situación sanitaria en Madrid y ha vaticinado una "debacle" para el PSOE para las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Míreme y dígame que está usted al mando y que sabe lo que hace, señora Ayuso.



Y si no es capaz, le diré yo algo: Madrid merece mucho más. pic.twitter.com/TN8oQk5Wr9 — Juan Lobato (@juanlobato_es) November 3, 2022

"Usted sabe que esto no va de Sanidad, va de otra cosa, de la debacle que va a sufrir su partido en las elecciones de mayo. Los ayuntamientos les van a abandonar como han hecho en Andalucía. Saben mejor que yo que el PSOE está hundido en la Comunidad de Madrid y cada vez que a la izquierda le va mal pretenden boicotear la sanidad y sembrar el miedo y el terror entre los ciudadanos", le ha espetado Ayuso.

