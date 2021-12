Manifestación contra la derogación de las Leyes LGTBI de Vox: 15 de diciembre en Sol (Madrid)

El colectivo LGTBI+ de Madrid, COGAM, ha convocado el miércoles 15 de diciembre a las 19:30 horas una concentración en la Puerta del Sol con motivo de que en el Pleno del 16 de diciembre de la Asamblea de Madrid se vaya a tomar en consideración de la Ley Integral de Igualdad y no Discriminación, registrada por el Grupo Parlamentario Vox.

La formación de extrema derecha propone derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

"Ocuparemos las calles las veces que haga falta hasta que quede claro que nuestros derechos no se negocian. Por todos los que se quedaron por el camino luchando por nuestra dignidad. ¡Nuestros derechos no se negocian!", han escrito desde COGAM en redes sociales, donde avisan de que no permitirán "ni un paso atrás".

Ocuparemos las calles las veces que haga falta hasta que quede claro que nuestros derechos no se negocian. Por todxs lxs que se quedaron por el camino luchando por nuestra dignidad. ¡NUESTROS DERECHOS NO SE NEGOCIAN! #niunpasoatras #StopLGTBIfobia #derechoshumanos #LGTBI #15D pic.twitter.com/VYnRWSbmRm — COGAM (@COGAM) December 4, 2021

Vox la ha activado para esta fecha cuando se cumplirán dos semanas del acuerdo de Presupuestos firmado con PP, que dejaba fuera la negociación sobre estas normativas.

La derogación de estas leyes era una de las principales exigencias del partido de ultraderecha liderado por Rocío Monasterio pero la propia portavoz explicó que, finalmente, habían quedado al margen del acuerdo de las cuentas porque carecían de "impacto presupuestario".

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, dejaron claro que estas leyes "no son derogables" pero sí "reformables" con el objetivo de "garantizar la igualdad y evitar la discriminación".

Ayuso reconoció que estas leyes, que emanaron del Gobierno de Cristina Cifuentes, partieron "con una buena intención, sobre todo de buscar el no acoso y la no discriminación de homosexuales y transexuales" pero en el debate parlamentario se escoraron "de tal manera hacia la izquierda" que se incorporaron artículos que, a su parecer, van contra principios básicos, como la inversión de la carga de la prueba.

Sigue los temas que te interesan