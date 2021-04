Ayuso no hará cordones contra Vox y descarta pactar con el PSOE: "Son el desastre y la calamidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, descarta hacer un cordón sanitario a Vox como piden las formaciones de izquierda y deja claro que no pactará con el PSOE para dejar a la ultraderecha fuera del Gobierno de Madrid.

"Yo no hago cordones contra nadie pero no voy a pactar con el desastre, que es lo que es el PSOE. Son una calamidad para España", ha afirmado Ayuso, que rechazaría, incluso, el apoyo del PSOE si Ángel Gabilondo le ofrece sus votos para aislar a Vox tras las elecciones del 4 de mayo.

"Dan alas al nacionalismo, acercan presos de ETA al País Vasco... ¿con ese PSOE dónde vamos a ir? Pues a ningún lado", ha opinado en una entrevista en RNE en la que ha recordado que los socialistas "gobiernan con Podemos y se apoyan en el entorno político de ETA".

"Que me apoyen a mí"

En esta línea, Ayuso ha explicado que el PSOE se ha mostrado "en contra" de todo lo que ha hecho el PP en estos dos años y ha criticado que "nos han llamado organización criminal". "Este partido es un desastre, mienten sobre las cifras de Madrid y los contagios y están haciendo una campaña hablando del fascismo, de guerra... que nadie tiene que ver con la vida de los españoles y los madrileños", ha señalado la presidenta regional, que tacha de "patética" la actitud de un PSOE que "no tiene un solo proyecto" para Madrid.

La presidenta madrileña considera que el PSOE "intenta utilizar a Vox" para "desgastar" al PP cuando ella repite una y otra vez que quiere ser "libre y que no tendría que pactar con ellos" si cuenta con una amplía mayoría. "Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", ha zanjado.

Sin Vox

Pero Ayuso no sólo rechaza los votos del PSOE, tampoco quiere contar con los de Vox. "Aspiro a no necesitar a Vox [...] Quiero gobernar en libertad, porque necesito tener un proyecto donde cabeza, corazón y boca estén en la misma dirección", ha afirmado.

En este punto, Ayuso ha pedido concentrar el voto en el Partido Popular obviando a Ciudadanos y apelando a los votantes de Vox, a quienes ha explicado que en la formación de ultraderecha ha encontrado en estos dos años "la más férrera oposición", algo que le impediría, ha dicho, aprobar unos Presupuestos.

Lo que sí ha dejado claro, y sin entrar en las encuentas, es su deseo de que Podemos se quede fuera de la Asamblea. "Para Podemos lo que pido ya no es un cordón sanitario, es que se queden fuera. Su discurso es de odio", ha afirmado Ayuso, que cree que "lo mejor para todos" es que los morados "no tengan representación" y que Iglesias "se vaya por ahí con sus cosas".